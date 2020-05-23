Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
|23 Mayıs 2020 21:09
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Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın ve 25 Mayıs Pazartesi günü Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1500 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve karın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
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