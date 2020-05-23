Erdoğan: Yarından tezi yok, gönül seferberliği başlatıyoruz
|23 Mayıs 2020 23:36
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ile video konferans görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ülkemizin hem salgınla mücadelesi hem de salgın sonrasına ilişkin vizyonu tüm dünyada dikkatle takip ediliyor örnek alınıyor.
"Hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık."
"Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz."
"Unutmayınız siyaset girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır."
"Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz."
"27 Mayıs'ta bu yıl Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak, açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız."
"Hiç gecikmeden açılışını yaptıktan sonra teşkilatımız bence Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmeli, orada yaptığımız tüm çalışmaları mimari çalışmaları olsun diğer düzenlemeleri olsun, yerinde görmeli."
"Salgınla mücadelede elde ettiğimiz kazanımları korumamız ve daha ileri taşımamız şarttır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|24 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Mayıs 2020 00:03
|Elazığ Valisi uyardı: Yeni vaka görüldü, evden çıkmayalım
23 Mayıs 2020 23:18
|Bakan Kasapoğlu'ndan 1000 kişiye milli takım forması
23 Mayıs 2020 23:13
|'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başarılı bir sınav verdi'
23 Mayıs 2020 22:49
|Akar ve komutanlar sınır hattında komandolarla iftar yaptı
23 Mayıs 2020 22:26
|Bakan Albayrak OECD raporunu paylaştı! Türkiye en iyi ilk 20'de
23 Mayıs 2020 22:20
|Çavuşoğlu: Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi
23 Mayıs 2020 22:14
|İbrahim Kalın: Türkiye'ye gelen turistlere test uygulanacak
23 Mayıs 2020 21:24
|Bakan Soylu, İkiyaka Dağları'nda üs bölgesinin açılışını yaptı
23 Mayıs 2020 21:05
|Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Suriye sınırının sıfır noktasında
23 Mayıs 2020 21:04