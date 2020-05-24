1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

24 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

24 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
 24 Mayıs 2020 00:03
Yazdır
24 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlama ve gelişmeler izleniyor.

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazında hutbe irat edecek.

(Ankara/06.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Yarından tezi yok, gönül seferberliği başlatıyoruz
23 Mayıs 2020 23:36		 Elazığ Valisi uyardı: Yeni vaka görüldü, evden çıkmayalım
23 Mayıs 2020 23:18
Bakan Kasapoğlu'ndan 1000 kişiye milli takım forması
23 Mayıs 2020 23:13		 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başarılı bir sınav verdi'
23 Mayıs 2020 22:49
Akar ve komutanlar sınır hattında komandolarla iftar yaptı
23 Mayıs 2020 22:26		 Bakan Albayrak OECD raporunu paylaştı! Türkiye en iyi ilk 20'de
23 Mayıs 2020 22:20
Çavuşoğlu: Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi
23 Mayıs 2020 22:14		 İbrahim Kalın: Türkiye'ye gelen turistlere test uygulanacak
23 Mayıs 2020 21:24
Bakan Soylu, İkiyaka Dağları'nda üs bölgesinin açılışını yaptı
23 Mayıs 2020 21:05		 Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Suriye sınırının sıfır noktasında
23 Mayıs 2020 21:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - 24 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:42 - Safranbolu Kaymakamı, 10 bin çocuğa harçlık dağıttı23:36 - Erdoğan: Yarından tezi yok, gönül seferberliği başlatıyoruz23:18 - Elazığ Valisi uyardı: Yeni vaka görüldü, evden çıkmayalım23:13 - Bakan Kasapoğlu'ndan 1000 kişiye milli takım forması23:08 - PAEM öğrencileri kampa alınacak23:03 - 'Kovid-19 endişesiyle acile gitmekten çekinmeyin' uyarısı22:58 - Türkiye buruk bir bayram sabahına uyanacak22:54 - Macar basınından Türk SİHA'larına övgü22:49 - 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başarılı bir sınav verdi'
22:45 - Bayramda çocuklara şeker yerine renkli maske verecekler22:41 - Gönüllü bilim insanlarının Kovid-19 mesaisi devam ediyor22:37 - Bozkırın ortasındaki 'yeşil cennet': Sultan Sazlığı22:33 - Kendisini uyaran güvenlik görevlisine 'testere'yle saldırdı22:29 - Provokatif paylaşım yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı22:26 - Akar ve komutanlar sınır hattında komandolarla iftar yaptı22:20 - Bakan Albayrak OECD raporunu paylaştı! Türkiye en iyi ilk 20'de22:14 - Çavuşoğlu: Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Hükümet, yeni kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız' dedi. Sizce M. Yavaş haklı mı?
ÇOK OKUNANLAR
24 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
banu özdemir'in tutuklanması 1
yara sıcakken sarılır 3
tv kanallarındaki eski dizi modası 3
Allah çocuklarımın ömrümden alsın size versin 3
selda bağcan 1
hayat eve sığar uygulaması 2
bayram şekeri 5
vis a vis 1
geçmiş bayramınız kutlu olsun 2
ol deyice olduran gönülleri iman ile dolduran 4
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli 50 Personel Alacak
Bingöl Belediyei 16 Zabıta alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Şenkaya Belediyesi Zabıta Memuru Alacak
Ankara Çankaya Belediyesi lisans ve önlisans mezunu 80 zabıta alacak
Ordu Çaybel 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam