24 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
|24 Mayıs 2020 00:03
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Ramazan Bayramı kutlanıyor
- İslam dünyasında yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerle idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlama ve gelişmeler izleniyor.
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazında hutbe irat edecek.
(Ankara/06.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya Hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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