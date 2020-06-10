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Öğretim üyesi kalp krizinden hayatını kaybetti

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Şirin Bozkurt için Eğitim Fakültesi bahçesinde bugün bir tören düzenlendi.
 10 Haziran 2020 16:56
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Öğretim üyesi kalp krizinden hayatını kaybetti

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Şirin Bozkurt için Eğitim Fakültesi bahçesinde bugün bir tören düzenlendi.

Düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, "Bugün burada Şirin Hocamıza veda etmek için toplandık. Ölüm her insanın bir gün mutlaka tadacağı bir hakikattir. Her ölüm arkasında derin bir üzüntü ve büyük bir acı bırakır. Şirin Hocamız çok genç bir yaşta aramızdan ayrıldı. Bu yüzden acımız daha da büyük. Ben Şirin Hocamıza Rabbim'den mağfiret ve rahmet diliyorum. Öğretmenlik çok kutsal bir görev ve böyle kutsal bir görevi yerine getiren Hocamızın Allah katında da iyi bir payeye sahip olacağını düşünüyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Törende söz alan Öğretim Görevlisi Recep Yağcı ise, "Gerçekten acımız çok büyük. İsmi gibi kendisi de şirin bir Hocamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, biz meslektaşlarına, öğrencilerine ve ailesine sabırlar ve dayanma gücü temenni ediyorum. Şirin Hocamız ömrünün büyük bir kısmını eğitim öğretim hizmetlerine adamış birçok öğrencisine hayatta yol gösterecek dersler vermiştir. Allah değerli hocamız gibi arkasında pek çok seven bırakan bir ölümle bu dünyadan ayrılmayı hepimize nasip etsin" dedi.

Eğitim Fakültesi bahçesinde düzenlenen tören helallik alınmasının ardından sona erdi. Şirin Bozkurt'un cenazesi törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.

Evli olan Dr. Öğr. Üyesi Şirin Bozkurt, 1998 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünde tamamladı. 2014 yılında 'Grupla Psikolojik Danışma Programının Tutuklu ve Hükümlü Gençlerin Sosyal Becerilerine ve Özsaygı Düzeylerine İlişkin Algılarına Etkisi' başlıklı teziyle doktora eğitimini tamamladı. Şirin Bozkurt 2014 yılından itibaren Giresun Üniversitesinde akademik personel olarak görev yapmaktaydı.
İhlas Haber Ajansı
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