Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre: Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklife göre güvenlik soruşturmasından geçirilecek memur ve öğrenci adaylarının "Birinci derece kan ve sıhri hısımları" da soruşturmaya dahil edilecek. Medeni Yasa'ya göre birinci derece kan bağı olarak "eş, çocuklar, anne ve baba" güvenlik soruşturmasının kapsamına giriyor. "Birinci derece sıhri hısım" ise "eşinin anne, babası" olarak kabul ediliyor. Ancak kayınvalide ve kayınpeder araştırma kapsamından çıkarılıyor.

KARDEŞLER DAHİL DEĞİL

Güvenlik soruşturmasının kapsamı partiler arasında en çok tartışılan konu oldu. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İlgilendirmez ağabeyini kardeşinin işlediği suç, doğrusu odur" dedi. Teklif sahibi AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise "kardeş" ikinci derece kan yakını olduğundan soruşturmaya etki etmeyeceğini vurguladı. Can, "Ha, şu denebilir: 'Efendim, kardeşin girmediği bir yerde kaynana, kayınbaba girer mi?' Bu tartışılır" dedi.

BAŞKAN DEĞİŞİKLİK SÖZÜ ALDI

Diğer partilerden de "kayın" soruşturmasına eleştiri geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da bu yönde değişikliğe olumlu yaklaştı. Kurumlarda güvenlik soruşturmasını yürütecek 3 kişilik komisyonla ilgili de Genel Kurul'da önergeyle değişiklik yapılacak. Muhalefetin, "fişleme" eleştirilerini yanıtlayan AK Partili Ramazan Can ise şunları söyledi: "15 Temmuz alçak FETÖ darbesi, 15 Temmuz'dan sonra Rus Büyükelçi'yi öldüren alçak olmasa deriz ki, 'Kardeşim, sadece arşiv araştırması kalsın, güvenlik soruşturmasına gerek kalmasın'. 15 Temmuz'dan sonra bile büyükelçi öldürüldü. Güvenlik soruşturması yapılmasın mı?"