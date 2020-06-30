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Su parklarındaki eğlenceye 'koronavirüs' ayarı

Yaz turizminin vazgeçilmez eğlencelerinden su parkları, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle yarından itibaren müşterilerini ağırlayacak.
 30 Haziran 2020 21:11
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Su parklarındaki eğlenceye 'koronavirüs' ayarı

Yaz turizminin vazgeçilmez eğlencelerinden su parkları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle yarın hizmet vermeye başlayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, farklı sektörler gibi turizmi de olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle sezon açılışını ileri bir tarihe erteleyen su parkları, yeni normalleşmeyle birlikte hazırlıklarını tamamladı.

Koronavirüse karşı başta müşteri sayısı sınırlaması ve sosyal mesafe olmak üzere birçok önlem alan işletmeler, yarından itibaren konuklarının eğlenceli anlar yaşamalarını sağlayacak.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir su parkının işletmecisi Hayri Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerine bakıldığında Türkiye'nin salgınla mücadelede öncü ülkelerin başında geldiğini, turizmdeki hareketliliğin hızlı başlamasının da bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Bünyelerindeki su parkının 250 dönümlük alanıyla Avrupa'nın en büyük su parklarından biri olduğunu aktaran Günaydın, koronavirüs önlemleri kapsamında açılışa hazır hale geldiklerini ve 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vereceklerini ifade etti.

Hayri Günaydın, "Pandemi sürecinde misafirlerimizin sağlıklı bir şekilde eğlenmeleri için gerekli tüm önlemleri aldık. Girişte dezenfektan tünelinden geçtikten sonra vücut sıcaklıkları ölçülecek. Giriş ve çıkışlarda, gişelerde, her noktada el dezenfektanları koyduk. Önemli noktalardan biri de sosyal mesafe kuralı. Tesisimizdeki birçok nokta da buna göre dizayn edildi. Masaların ve şezlongların arası 1,5 metre mesafeye göre ayarlandı." dedi.

Kapasite yarıya inecek

Görevli tüm personelin salgına ilişkin eğitim aldığını vurgulayan Günaydın, şöyle devam etti:

"Farklı aktivitelerin olduğu her noktada görevli personel nelere uyulacağı konusunda bilgilendirme yapacak ve uyarıda bulunacak. Normal misafir kapasitemiz 6 bin civarında ama Kovid-19'dan dolayı bunu 3 bine düşüreceğiz. Eğer bir havuzun kapasitesi 100 kişiyse buralara sadece 50 kişi girebilecek. Gün sonu ve başlangıcında tüm noktalar tek tek temizleniyor. Çalışanlarımızın da sağlık kontrollerini düzenli bir şekilde takip ediyoruz."

Yabancı turist sayısında düşüş olabileceğini belirten Hayri Günaydın, "Yabancı turistte bir azalma olacak. Bu sezonda yerli turiste ağırlık vereceğiz ama bizim için yerli ve yabancı turist fark etmiyor. Sağlık ve hijyen noktasında en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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