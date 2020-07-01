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Maltepe'de boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın, tedaviye alındı
Maltepe'de çocuklarını görmeye gittiği sırada boşandığı eşinin silahla yaraladığı kadın, hastaneye kaldırıldı.
|01 Temmuz 2020 12:48
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Maltepe'de çocuklarını görmeye gittiği sırada boşandığı eşinin silahla yaraladığı kadın, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Fatma Yılmaz, boşandığı eşi Murat Y'nin Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'taki evinde kalan 2 çocuğunu icra yoluyla görmeye gitti.
Bir süre sonra Murat Y. ile Fatma Yılmaz arasında tartışma çıktı. Sokakta da devam eden tartışma sırasında Murat Y. silahla Fatma Yılmaz'a ateş ettikten sonra, olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Yılmaz, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin, Murat Y'yi arama çalışmaları sürüyor.
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