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Yeni vaka sayısında son bir haftada değişiklik olmadı

Sağlık Bakanlığı 9 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.
 09 Temmuz 2020 20:05
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Yeni vaka sayısında son bir haftada değişiklik olmadı

Sağlık Bakanlığı 9 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1024 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 879 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 190 bin 390 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor. ' dedi.

Memurlar.Net
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