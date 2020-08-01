1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları

1 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları.
 01 Ağustos 2020 00:02
Yazdır
1 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya il teşkilatı ile bayramlaşacak, Seydişehir, Yalıhüyük, Ahırlı ve Bozkır Belediye Başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Konya/12.00-18.00)

2- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AB üyesi ülkeye ilk ihracat: Türk İHA'sı
31 Temmuz 2020 20:47		 Bakan Kurum: Şehirlerimizi engelsiz hale getiriyoruz
31 Temmuz 2020 20:33
'Türkiye'de hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak'
31 Temmuz 2020 15:23		 AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a tepki
31 Temmuz 2020 14:36
Bahçeli, sosyal medya paylaşımlarına başladı
31 Temmuz 2020 13:29		 Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü
31 Temmuz 2020 09:34
Telefonla, Cudi Dağı'ndaki askerlerin bayramını kutladı
31 Temmuz 2020 08:59		 Bakan Akar: Yunanlı komşularımızla bir toplantı yapmayı bekliyoruz
31 Temmuz 2020 08:41
'Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik'
31 Temmuz 2020 08:41		 Muharrem İnce parti kuruyor, tarih belli oldu
31 Temmuz 2020 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:42 - Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı00:40 - İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı00:39 - Dünyada bir ilk: Kadavradan nakil ile bebeğine kavuştu00:02 - Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı00:02 - 1 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Bu kampüste hayat var
22:55 - Yangını çaresizlikle izlediler22:52 - Kasaplar ve vatandaşların kurban derisi kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı22:40 - Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini kucağına aldı22:29 - Elini sokan arıyı bıçaklamak isterken hastanelik oldu22:14 - İran'da 7 günlük bebek virüs nedeniyle hayatını kaybetti22:04 - Adıyaman'da düğün ve bayram yemekleri yasaklandı
22:01 - Samsun'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı21:58 - Korona ikinci kez kapıyı çalabilir!21:37 - Türk bilim insanları virüs tanısında yeni sistem geliştirdi21:28 - Dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı21:09 - Devletin büyüttüğü çocuklar otel konforundaki evlerde barındırılıyor
21:00 - Türkiye'nin dördüncü büyük mağarası Mencilis ilgi görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı
Dünyada bir ilk: Kadavradan nakil ile bebeğine kavuştu
1 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı
Bu kampüste hayat var
Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fabrice n'sakala 1
Liglerden küme düşmenin kaldırılması 1
corona virüs vaka sayısı 1
alerji 2
çeyrek altın 2
kim korkar sosyal fobiden 1
erik 1
sözlükte önerilen soda açma taktikleri 5
çakmakla soda açmak 2
yorgan döşek yatmak 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam