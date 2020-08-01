1 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
1 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları.
|01 Ağustos 2020 00:02
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya il teşkilatı ile bayramlaşacak, Seydişehir, Yalıhüyük, Ahırlı ve Bozkır Belediye Başkanlıklarını ziyaret edecek.
(Konya/12.00-18.00)
2- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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