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Muğla'da havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
|01 Ağustos 2020 13:29
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