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Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Antalya'da Kurban Bayramı'nın ikinci günü vatandaşlar plajlarda yoğunluğa neden oldu.
 01 Ağustos 2020 18:16
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Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği, nem oranının yüzde 75 ölçüldüğü Antalya'da, vatandaşlar Konyaaltı Plajı'nda denize girerek serinlemeye çalıştı.

Cadde ve sokakların boş olduğu görülen kentte vatandaşlar, gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Konyaaltı ve Lara Plajı'nda yoğunluk oluşturan vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı, zaman zaman da sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Anadolu Ajansı
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