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Ejder meyvesi ekti, dönümünden 40 bin TL kazanıyor

ntalya'nın Alanya ilçesinde üretilen ejder meyvesi, üretim açısından yoğun talep görüyor. Bir kişinin tek başına 4-5 dönüme bakabileceğini söyleyen Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, ejder meyvesinin bakımının çok kolay olduğunu söyledi.
 02 Ağustos 2020 18:30
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Ejder meyvesi ekti, dönümünden 40 bin TL kazanıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde üretilen ejder meyvesi, üretim açısından yoğun talep görüyor. Bir kişinin tek başına 4-5 dönüme bakabileceğini söyleyen Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, ejder meyvesinin bakımının çok kolay olduğunu söyledi.

İlk olarak 2014 yılında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde deneme ekimi yapılan, Mersin ve Adana'da da yetiştirilmeye başlanan, Türkiye'de ejder meyvesi olarak bilinen pitaya meyvesi, Alanya'da da yaygın olarak üretilmeye başladı. Ekimi ve bakımı çok basit olan ejder meyvesi, hasat zamanı da yüksek getiriye sahip. Alanya'da avokado, mango, muz gibi tropik meyvelerden sonra en çok üretilen meyve olan ejder meyvesi, üreticinin de yüzünü güldürüyor. İçinde barındırdığı kalsiyum ve C vitaminiyle de oldukça besleyici ve faydalı olan ejder meyvesi, hem kemikleri güçlendiriyor hem vücut direncini arttırıyor. Üreticinin pazar konusunda hiç sorun yaşamadığı ejder meyvesi, genellikle Gazipaşa'da daha fazla olduğu için oradan yurt dışına, Avrupa'ya ve doğuya ihraç ediliyor.

'BİR KİŞİ RAHATLIKLA 4-5 DÖNÜME BAKABİLİR'

Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, "Genellikle Türkiye'de ejder meyvesi olarak biliniyor. Ama dışarıda 'dragon' ve 'pitaya' olarak ismi geçmektedir. Şu an Alanya'da en çok üretimi yapılan ürün, avokado, mango ve ejder meyvesi. Yalnız en kolayı da ejder meyvesidir. Yani bir kişi rahatlıkla 4- 5 dönüm alana bakabiliyor. Dönümde aşağı yukarı 950- 1000 fidan ekilebiliyor. Bu fidanlardan da 3- 4 bin adet meyve alınıyor. Kilo ve adet bazında satılıyor. Üreticilerimiz şu anda memnun. Ağaç kaktüs familyasından olduğu için dikenli, fazla haşere, böcek gelip hastalıklarla rahatsız edemiyor. Hastalıklarla rahatsız edemeyince çiftçinin en çok gideri olan zirai ilaç masrafından kurtulmuş oluyor. Bakımı da buna istinaden daha kolay oluyor" dedi.

'DÖNÜMDEN 30-40 BİN TL GELİR ELDE EDİLEBİLİYOR'

Ejder meyvesinin iki çeşidi olduğundan bahseden Sevilgen, "Beyaz ve kırmızı renklerde iki çeşit üretimimiz var. Kalsiyum içeriği çok fazla. Tropikal ürünlerin hepsinde olan C vitamini ağırlıklı bulunmaktadır. Kalsiyum sayesinde kemiklerin daha kuvvetli, daha dirençli olduğunu, C vitaminiyle de vücudun direncinin arttığını görmekteyiz. Pembe yapısının içinde beyaz ve kırmızı, içerisinde küçük çekirdekleri olan sulu, kiviyi ve mart yemişi dediğimiz mart incirini andırmaktadır. Ülkemize bir çeşit olarak girmiş bulunmaktadır. Pazarında hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Üretici memnun, dönümden 30- 40 bin lira gelir elde edebiliyor" diye konuştu.

'GETİRİSİ İYİ, İŞÇİLİĞİ AZ'

Yaklaşık 3 yıldır ejder meyvesi üreticiliği yapan Sadettin Koç, getirisi çok olduğu için ektiğini anlatırken, şunları söyledi:

"Daha önce ben buraya yeşillik, sebze ekiyordum. Getirisi az olduğundan masraflar çok olduğundan, ejder meyvesi gördüm 3 yıldır ekiyorum. 2 yıldır meyve alıyorum. Şu anda çok memnunum. Getirisi iyi, işçilik az. Bir kişi tek başına bakabiliyor."

DHA
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