Adıyaman'da 56 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 56 evde karantina uygulaması başlatıldı
|16 Eylül 2020 14:14
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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 56 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 56 evde karantina uygulamasına başlandı.
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