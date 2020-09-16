Belediye açıkladı: Bizde su İstanbul'dan daha ucuz
|16 Eylül 2020 15:13
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Büyükşehir Belediyesi, Bursa'daki su fiyatının İstanbul'dan da ucuz olduğunu açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Bursa'da su fiyatlarının daha pahalı olduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşım yapan İYİ Partili Levent Özeren, Bursa ve İstanbul'da 4 metreküp su tüketimi yapan abonelerin faturalarını da ekleyerek, İstanbul'da 18 lira gelen faturanın Bursa'da 50,50 lira geldiğini takipçileriyle paylaştı. Özeren'in paylaşımında da görüldüğü gibi İstanbul'da suyun metreküp fiyatı 4.30 TL iken, Bursa'da ise 3,86 TL. Söz konusu faturada en yüksek kalemi 21 TL ile katık atık toplama bedeli oluştururken, 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereği su faturaları ile toplanan bu bedel BUSKİ ya da Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına değil doğrudan ilçe belediyelerine aktarılmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bir gelir kalemi olmamasına rağmen katı atık toplama bedelleri nedeniyle yüksek gelen faturaları üzerinden sürekli spekülasyon yapılırken, Bursa'da su fiyatlarının yüksek olduğu izlenimi verilmeye çalışılmaktadır.
Oysa 30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde uygulanan su fiyat tarifeleri arasında 2020 Ağustos ayı kıyaslamalarında Bursa, 13'üncü sırada yer almaktadır.
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