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Dolar, TL karşısında kritik eşiği aştı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 17 Eylül 2020 09:47
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Dolar, TL karşısında kritik eşiği aştı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 7,5100 7,5110
Avro 8,8340 8,8350
Sterlin 9,6890 9,7380
ANKARA
ABD Doları 7,4800 7,5600
Avro 8,7950 8,8740
Sterlin 9,6300 9,8400
Anadolu Ajansı
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