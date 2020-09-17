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Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını 3.160 liradan satılıyor
 17 Eylül 2020 11:38
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 129 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 473,60 473,80 471,60 471,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.121,00 3.142,00 3.108,00 3.129,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 432,00 436,00 430,00 434,00
Lira(Tam) Ziynet 3.050,00 3.070,00 3.037,00 3.057,00
Yarım Ziynet 1.525,00 1.535,00 1.519,00 1.529,00
Çeyrek Ziynet 763,00 768,00 760,00 765,00
Anadolu Ajansı
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