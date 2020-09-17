Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını 3.160 liradan satılıyor
|17 Eylül 2020 11:38
|Yazdır
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 129 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|473,60
|473,80
|471,60
|471,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.121,00
|3.142,00
|3.108,00
|3.129,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|432,00
|436,00
|430,00
|434,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.050,00
|3.070,00
|3.037,00
|3.057,00
|Yarım Ziynet
|1.525,00
|1.535,00
|1.519,00
|1.529,00
|Çeyrek Ziynet
|763,00
|768,00
|760,00
|765,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
17 Eylül 2020 13:05
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 53 bini aştı
17 Eylül 2020 12:22
|Dolar'da yeni zirve: 7,55
17 Eylül 2020 12:07
|Kuyumcularda e-altın dönemi
17 Eylül 2020 06:10
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
16 Eylül 2020 18:43
|Dolar 7,50 TL barajını geçti
16 Eylül 2020 17:22
|Gram altın ve dolar, son bir ayın en yüksek değerine çıktı
16 Eylül 2020 16:37
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
15 Eylül 2020 18:33
|Gün sonu döviz fiyatları
15 Eylül 2020 17:22
|Altının kilogramı 473 bin 500 liraya yükseldi
15 Eylül 2020 17:20