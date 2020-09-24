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Ali Ağaoğlu, Ada'sını satışa çıkardı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarındaki iş adamı Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu içinde şato bulunan 28 bin dönümü tapulu 90 bin dönüm arazi üzerindeki Çiftlik Adası, 15 milyon dolara (115 milyon 650 bin lira) satışa çıkarıldı.
 24 Eylül 2020 12:35
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Ali Ağaoğlu, Ada'sını satışa çıkardı

Türk ve Ortadoğulu işadamlarının ilgi gösterdiği adayı, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir işadamının helikopterle gelerek gezdiği, kısa sürede satışının gerçekleşebileceği öğrenildi. Bir demir çelik fabrikasının sahibi Nevzat Feyizoğlu'nun sahibi olduğu ve 2000 yılında satışa konulan Çiftlik Adası, ölümünün ardından iki oğluna miras kaldı. Oğullarının bankaya olan kredi borcu nedeniyle adaya icra geldi.

90 BİN DÖNÜMLÜK ALAN

Karaya 550 metre mesafede, üzerinde 30 yıl önce yapılan şato, iskele ve helikopter pisti bulunan 90 dönüm adanın tapulu 28 dönümü satışa çıkarıldı. İşadamı Ali Ağaoğlu, pazarlıklar sonucu gizli tuttuğu bir fiyata koyla aynı ismi taşıyan Çiftlik Adası'nı 2015 yılında satın aldı.

ŞATOYU RESTORE ETTİRDİ

Ali Ağaoğlu, adayı satın alır almaz şato ve çevresinde tadilat yaptırdı. Adada, küçük bir çiftlik kurup, keçi, tavuk ve kuş türleri getirdi. Şatoyu restore ettirip, kendi zevkine göre modern mobilyalarla döşetti. Güney cephesi Yunanistan'ın Rodos Adası, batı cephesi ise Çiftlik Koyu'nun yeşil ile mavinin görsel şölen sunduğu alana bakan adaya iki iskeleden giriş için tadilat yapıldı.

Hava ve deniz yoluyla gidilen adanın içindeki şatoda iki hizmetli evi, atölye, jeneratör odası, bir yüzme havuzu, üç sulama havuzu, binlerce çam, sığla, incir, zeytin ve nar ağacı bulunuyor. Denizin altından elektrik ve su hattı çekilen ada içindeki şatonun her terasında deniz ile orman manzarası mevcut.

AĞAOĞLU İKİ KEZ TATİL YAPTI

İşadamı Ali Ağaoğlu, geçen aylarda özel aracıyla ve yatıyla iki defa geldiği adada tatil yaptı. Ağaoğlu, tatilinin ardından ise Marmaris'e 45 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'nin dünyaca ünlü eşsiz koylarının bulunduğu, hava veya deniz yolu ile gidilebilen Çiftlik mevkisindeki bu adasını satışa çıkardı.

TÜRK VE ORTADOĞULU İŞADAMLARI TALİP

Adanın satışını üstelenen Marmaris Emlakçılar Derneği Başkanı ve İstanbul Emlak Müşaviri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, "Koyla aynı ismi taşıyan Çiftlik Adası 90 dönüm ve 28 dönümü tapulu. Geri kalan bölüm, kayalık ve doğal SİT alanıdır. İçinde şato mevcut. Elektrik ve suyu mevcut. 2015 yılında iş adamı Ali Ağaoğlu satın almıştı. Geçtiğimiz hafta içinde iş adamı Ağaoğlu 15 milyon dolara satışa çıkardı. Türkiye'de ada sahibi olmak çok büyük ayrıcalık. Ülkemizde fazla ada yok. Ada az olduğu için Türk iş adamlarından yoğun talep mevcut. Şu an Ortadoğulu zenginler de ilgi göstermeye başladı. Bu ada ve içindeki şatonun görüntülerini çekip, satın almak isteyen kişilere bilgileriyle gönderdik. Şu an mevcut şato var. Bina dikilemiyor sadece fener yapılabiliyor. Şato yıkılırsa yerine 230 metrekare civarında iki villa yapılabilir. Elimizdeki belgelere göre şu an için buraya bir turizm tesisi yapılamaz. Adayı satın alacak kişilerin imar durumu ve yapacakları görüşmeler sonucu belli şartlarda tesis yapılmasına izin verilebilir. Bunun dışında doğal SİT alanı olduğu için yapılaşmaya gidilmesi zor görünüyor" dedi.

Satış şartları gizli tutulan adaya Türkiye'nin yakından tanıdığı bir iş adamının helikopter ile gelerek inceleme yaptığı kısa sürede satışının gerçekleşebileceği öğrenildi.
DHA
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