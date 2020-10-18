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Liselilerin öpüşme davasında MEB, İstinafa başvurdu

Kız arkadaşıyla öpüştüğü iddiasıyla okul müdürü tarafından azarlandığı için okulun balkonundan atlayıp felç kalan Hamza İpek'in davasında, 1.7 milyon TL'lik tazminat kararı için MEB, istinaf başvurusunda bulundu
 18 Ekim 2020 08:17
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Liselilerin öpüşme davasında MEB, İstinafa başvurdu

Hatay'da 2015 yılında kız arkadaşıyla öpüştüğü iddia edilen Hamza İpek, okul müdürü tarafından odasına çağırılıp azarlanmıştı. İpek daha sonra okulun balkonundan atlayıp felç kalmıştı. Yaşanan olayla ilgili Hatay 1. İdare Mahkemesi, okul yönetiminin kusurlu olduğu tespitini yaptı. Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öğrenciye bir milyon 700 bin TL tazminat ödemesine karar vermişti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; MEB söz konusu karar için 12 Ekim'de istinaf başvurusunda bulundu. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na yapılan başvuruda, idare mahkemesinin hükmettiği maddi ve manevi tazminat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürüldü. Bakanlık dava dilekçesinde özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

'BİR ANLIK FEVRİ DAVRANDI'

"Burada Hamza İpek'in bizzat kendi iradesiyle bir anlık fevri hareketiyle üzücü olayın meydana geldiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında idaremiz çalışanlarının kusurlu olmadıkları tespit edilmiştir. Okul idaresince yapılan bu tür görüşmelerin öğrencilerin yapabilecekleri yanlış davranışlara karşı önlem almak için olacağı değerlendirilmelidir.

Dava konusu olayın araştırıldığı incelendiği idaremiz müfettişlerince hazırlanmış iki rapor bulunmaktadır. İdaremiz müfettişlerince hazırlanan ilk raporda da idaremizin herhangi bir kusuru olmadığı tespit edilmiştir. Buna rağmen olaydan yaklaşık bir yıl sonra yeniden yapılan bir inceleme/soruşturma raporunun tek referans alınarak hizmet kusurunun tespit edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

'KUSURUMUZ YOK'

Söz konusu olayda hizmet kusuruna neden oldukları düşünülen okul müdürü Ayşe Ersoy ve öğretmen Nevin Ayan'ın ifadelerine başvurulması ve davanın ihbar edilerek, davaya katılmalarının sağlanması gerekirdi. Davacı Hamza İpek'in kendi iradesiyle ve bir anlık duygu karmaşasıyla gerçekleştirmiş olduğu intihar eylemi ve bu olay neticesinde kalıcı sağlık problemleri yaşamasında idaremizin herhangi bir kusuru veya ihmali bulunmamaktadır."

18 Eylül 2020'de Hürriyet'e konuşan Hamza İpek, tek isteğinin yürümek olduğunu söyleyerek şöyle konuşmuştu: "Yürüyebilmem için kök hücre nakli gerekiyor. Tedavim için ciddi paralar talep ediliyor. Ailem yoksul, bunu karşılayabilecek durumda değil. Uzun süre yatmamdan dolayı artık vücudumda yatak yaraları oluşmaya başladı. Mahkemenin verdiği tazminat miktarı beni ilgilendirmiyor. Ben sadece yürümek istiyorum. Ayağımda 5 TL'lik bir ayakkabı olsun ama ayaklarım yere bassın ve ben yürüyebileyim."
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