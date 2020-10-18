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Geri ödeme listesine 1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilaç daha alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Son alınan ilaçlarla birlikte SGK tarafından bedeli ödenen ilaç sayısı 8 bin 862'ye ulaştı
 18 Ekim 2020 12:26
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Geri ödeme listesine 1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilaç daha alındı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) gelir ödeme listesine yeni ilaçlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları ve 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Bu ilaçlardan 63'ü yerli üretim niteliğine sahip. Son alınan ilaçlarla birlikte SGK tarafından bedeli ödenen ilaç sayısı toplam 8 bin 862'ye ulaştı."

Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirten Selçuk, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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