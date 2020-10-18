Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birlik, beraberlik' vurgusu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin yükselişinin engellenemeyeceğini kaydetti.
|18 Ekim 2020 20:17
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin yükselişinin engellenemeyeceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter paylaşımında "Yüreğimiz toplu vurduğu müddetçe, her türlü tefrikayı bünyemizden uzak tuttuğumuz sürece, Allah'ın izniyle bu ülkenin yükselişinin, bu milletin zenginliğinin önünde duracak hiçbir güç yoktur." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Şırnak'ta yaptığı konuşmanın yer aldığı bir videoya da yer verdi.
Yüreğimiz toplu vurduğu müddetçe, her türlü tefrikayı bünyemizden uzak tuttuğumuz sürece, Allah'ın izniyle bu ülkenin yükselişinin, bu milletin zenginliğinin önünde duracak hiçbir güç yoktur. pic.twitter.com/DsbgQDBmlORecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020
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