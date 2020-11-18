THY'den ucuz bilet kampanyası: Türkiye'nin her yeri 99 TL
|18 Kasım 2020 09:36
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THY'den yapılan açıklama:
Türk Hava Yolları, kış dönemi için başlattığı kampanyayı resmi sitesinden duyurdu. THY tarafından resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Sağlıklı ve güvenli uçuşlarla Türkiye'nin her yerine 99.99 TRY. Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY. 17 ve 18 Kasım'da biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin."
️Türk Hava Yolları (@TK_TR) November 17, 2020
Türkiye sezonu açıldı!
Memleketimizin her yerine 99,99'den başlayan fiyatlarla güvenli ve sağlıklı bir seyahat deneyimi için şimdi web sitemizi ziyaret edin;
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