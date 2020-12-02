2 No'lu Baro'da seçim heyecanı
|02 Aralık 2020 10:17
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Türkiye Barolar Birliği'nin verdiği yetkinin ardından kuruluşu gerçekleşen İstanbul 2 No'lu Baro, 30 Eylül 2020 tarihinde tüzel kişiliğini kazandı. Avukat Gönül Yıldız'ın ilk başkan olarak seçildiği baroda şimdi yeni seçim heyecanı yaşanıyor. Baro başkanlığına aday olan Avukat Yasin Şamlı, AKŞAM'a konuştu. Seçim çalışmalarını sahada da etkin olarak sürdüren Şamlı, hedeflerini, projelerini anlatırken yeni dönemin de detaylarını paylaştı. Şamlı, "Kendimize bir grup ismi koymamaya karar verdik. Çünkü grupçuluk, hizipçilik yapmayacağız. Hiçbir meslektaşımızı ötekileştirmeyeceğiz" diye konuştu.
ÖNCELİK MESLEĞİMİZ
İstanbul 2 No'lu Baro'nun kapısının bütün meslektaşlarına açık olduğunu vurgulayan Şamlı, "Ne kadar kuşatıcı olduğumuz süreçte daha net olarak görülecektir. Biz hukukçu olarak iktidardakilerin kimliğine değil, hukuka uygun davranıp davranmadığına bakarız" dedi. Şamlı "Mesleği ve meslektaşı önceleyen, iktidarlarla siyasi mücadele yapmak ve milletin değerleriyle uğraşmak yerine mesleğin ve meslektaşın sorunlarının çözümüne öncülük eden bir baro olmayı hedefliyoruz" diye de ekledi.
ÜYELERLE DÜZENLİ TOPLANTI YAPILACAK
Şamlı şunları söyledi: "Katılımcı bir baro ilkesiyle çıktığımız bu yolda, seçildikten sonra her ay periyodik üye toplantıları yapacağız. Her ay üyelerimizin başkana, yönetime ve sürece yönelik görüşlerini ve önerilerini alacağız. Her isteyen üyemizin komisyonlarda ve baronun sair kurullarında çalışmalarını sağlayacağız. Meslektaşlarımızın zorunlu olarak üye olduğu baro yerine serbest iradeleri ile üye oldukları bir baro söz konusu artık."
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