'Tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz artış gösterdi'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11, aylık ise yüzde 1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Varank, sanayi üretiminin kasım ayında piyasa beklentilerinin üstünde artarak devam ettiğini ifade ederek, "Yıllık yüzde 11 artış gösteren Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya göre de yüzde 1,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Kasım 2020 itibarıyla Ocak 2018'den bugüne en yüksek yıllık değişim oranına ulaştık. Sanayi üretimindeki yükselişi sürükleyen en önemli faktörlerden birinin aylık yüzde 13,7'lik artışla yüksek teknoloji ürünlerinin olması oldukça önemli. Son dönemde başlattığımız yüksek teknoloji yatırım hamleleriyle bu artışı kalıcı hale getirmek temel önceliğimiz. Sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı büyüme için yüksek katma değerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Pandemi sürecinde global talep artışı yaşanan dayanaklı tüketim mallarının üretimi, kasım ayında yıllık yüzde 22,2 artarak ihracatımıza da ciddi bir katkı sağladı. Diğer taraftan sermaye malları üretiminde bir önceki aya göre yaşanan yüzde 3,6'lık güçlü artış, yatırım iştahının önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ediyor. Sanayi sektöründeki çeşitlendirme ve olağanüstü durumlara adaptasyon kabiliyeti Türkiye'yi diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırmıştır. Tüm dünyada ekonomilerin tarihi daralmalar yaşadığı bir dönemde sanayimizin salgına rağmen gösterdiği bu başarı takdire şayandır. Büyümenin öncü göstergelerinden olan Sanayi Üretim Endeksi'nde ekim ve kasım aylarında gerçekleşen artış, yılın son çeyreğini güçlü, 2020 yılını ise pandemi şartlarına rağmen pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza işaret ediyor" dedi.

"Ekonomi yönetimi olarak tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz" diyen Varank, "Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeye hazırlandığımız hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar ve aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerle 2021 inşallah Türkiye için bir sıçrama yılı olacak" ifadelerini kullandı.