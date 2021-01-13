Terör örgütü TKP/ML'nin Türkiye sorumlusu yakalandı
|13 Ocak 2021 19:20
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Terör örgütü TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu "Kemal" kod adlı Nihat Konak, İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Konak'ın, Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2016'da TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu tespit edilen "Kemal" kod adlı Nihat Konak'ı gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, 1979'da Diyarbakır'da Vahdettin Ayık'ın öldürülmesi olayının faillerinden olduğu ve bu davadan tutuklu iken 1982 yılında Elazığ Cezaevi'nden örgüt üyeleri ile birlikte firar ettiği öğrenildi.
Şüphelinin ayrıca 1999'da Çankırı Valisi Ayhan Çevik'e yapılan bombalı saldırının faillerinden olduğu ve bunun yanı sıra birçok örgütsel eyleme katıldığı bildirildi.
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