İstanbul Emniyeti'nde değişiklik
|14 Ocak 2021 09:18
|+Aa- Yazdır
16 Haziran'da İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş, yeni çalışma ekibini 16 Temmuz'da belirlemişti. Şube ve ilçe emniyet müdürlerinde altı ay sonra ilk kez değişikliğe gidildi.
Personel Şube Müdürü Gökhan Bambal, Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Personel Müdürlüğü'ne ise Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yardımcısı Murat Özburun atandı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapan Ömer Erhan Konanç, Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi. Konanç'ın yerine ise Engin Süngü atandı.
Bir önceki İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan döneminden beri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevini yürüten Özgür Karlıtepe'nin yerine Sultanbeyli Emniyet Müdürü Şekip Akın getirildi.
Boğaziçi Köprü Koruma ve Hassas Bölge Koruma şubelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Caner Coşar ise Sultanbeyli Emniyet Müdürü oldu.
Kartal İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman'ın yerine Sinan Dallı, Bölge Trafik Denetleme Müdürü Mustafa Şaşmaz'ın yerine Mustafa Demir getirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapılıyor
14 Ocak 2021 09:25
|'Devletten alınan parayla devlet kurumlarını aşağılamaya izin veremeyiz'
14 Ocak 2021 08:54
|Ankara'da evi eğlence mekanına çevirdiler
14 Ocak 2021 08:49
|6 bin TL'lik cezadan kaçarken 22 bin lirasından oldu
14 Ocak 2021 03:05
|Memurların 2021 yılı Ocak ayı zamlı maaş bordroları yayımlandı
14 Ocak 2021 00:48
|İstanbul Emniyeti'nde bazı ilçe ve şubelerde görev değişimi
13 Ocak 2021 20:04
|Yarından itibaren sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlanacak
13 Ocak 2021 19:09
|CoronaVac aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verildi
13 Ocak 2021 18:59
|RTÜK'ten Halk TV'ye Fikri Sağlar cezası
13 Ocak 2021 16:35
|Bir ilde daha aşı odaları hazır! 10 dakikada bir kişi aşılanacak
13 Ocak 2021 15:59