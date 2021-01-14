Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25-30 milyon doz aşı daha gelecek
|14 Ocak 2021 18:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'den getirilen Covid-19 aşısını oldu. Erdoğan, Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" paylaşımında bulundu.
Erdoğan aşı olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada; "Dün ilk aşıyı bakanımız ve bilim kurulu üyelerimiz yaptırdı. Bende yaptıracağım demiştim, bende aşımı yaptırdım. Aşı yaptıran sayısı 300 bini aşmış durumda. Tüm başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekilleri olmak üzere onlarında belirlenmiş olan aşı noktalarında aşılarını olurlarsa isabetli olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da aşılamanın yapılacağı Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi. Ayrıca birçok AK Parti Milletvekili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından tüm devlet büyüklerinin de aşılanması bekleniyor.
Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 14, 2021
İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/6xvPr8NX9q
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