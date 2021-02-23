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Kurusıkı tabanca ile video çekerken hayatını kaybetti
Ağrı'nın Patnos ilçesinde sosyal paylaşım sitesine video çeken Muhammet Halim Taşdemir (17) elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
|23 Şubat 2021 08:47
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Olay, dün saat 22.30'da Patnos ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Halim Taşdemir, evde arkadaşlarıyla sosyal paylaşım sitesi için video çekmeye başladı. Kurusıkı tabancayı başına dayayarak görüntü çekmeye devam eden Taşdemir, silahın ateş alması sonucu yaralandı. Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Taşdemir'in cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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