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Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit ödemesi 1 Mart'a kadar yapılmalı

Tutarın bu tarihe kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90, idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek
 23 Şubat 2021 11:23
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Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit ödemesi 1 Mart'a kadar yapılmalı

- Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk taksit tutarlarını 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 1 Şubat'ta sona ermişti.

Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 1 Mart Pazartesi günü (O gün dahil) dolacak.

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların söz konusu güne kadar peşin ödenmesi halinde, mükelleflere taksitli ödemeye göre avantaj da sağlanacak. Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. Ayrıca, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı da uygulanmayacak.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmiş olması gerekiyordu. Bu kapsamda ilk taksit 1 Mart'a kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek.

Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlar, belirlenen katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecek. Katsayılar, 6 taksitte, 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 olarak uygulanacak.

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması da mümkün olacak. Bu durumda ödenecek tutar, ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

- İlk iki taksit süresi içinde yapılan ödemeye de indirim

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek. Buna göre, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE tutarı üzerinden hesaplanan tutara yüzde 50 indirim, idari para cezalarının aslına yüzde 12,5 indirim yapılacak.

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarı, en geç son taksiti (peşin ödemede ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla ödenmezse yapılandırma bozulacak.

Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.

Anadolu Ajansı
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