Ambulans şoförü korona nedeniyle hayatını kaybetti
|23 Şubat 2021 18:12
|+Aa- Yazdır
3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ambulans şoförü olarak görev yapan 62 yaşındaki Bayraktar, yaklaşık bir ay süren yaşam savaşını kaybetti.
Bayraktar için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.
İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, mesai arkadaşlarınca çok sevilen Bayraktar'ın Kovid-19 nedeniyle kentte yaşamını yitiren ikinci sağlık çalışanı olduğunu söyledi.
Yılmaz, merhumun ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.
Törende, Bayraktar'ın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alındıktan sonra Bayraktar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Düzce Valisi Cevdet Atay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu ilde Covid- 19 Servisi ve yoğum bakım boş kaldı
23 Şubat 2021 19:09
|İnternetten alınan vitamin ve gıda takviyeleri sahte olabilir
23 Şubat 2021 19:07
|Bu dört ilde vaka sayısı geçen haftaya göre arttı
23 Şubat 2021 18:47
|TOBB 50 bin kişiye ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek
23 Şubat 2021 16:40
|İstanbul'da tedirgin eden görüntü: 'Hassas' seviyeye ulaştı
23 Şubat 2021 16:26
|Parkta bayılan hastaya müdahale için gitti, evlilik teklifi aldı
23 Şubat 2021 16:08
|Prof. Enginyurt: Vaka yükselişi Karadenizli insanların inadından kaynaklanıyor
23 Şubat 2021 15:39
|Koronayı yenen doktor: Loş ışığa bile bakamayacak duruma geldim
23 Şubat 2021 14:28
|Bu binayı gören bir kez daha bakıyor
23 Şubat 2021 13:20
|Uyanış: Büyük Selçuklu'da ilginç hata
23 Şubat 2021 13:08