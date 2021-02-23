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Ambulans şoförü korona nedeniyle hayatını kaybetti

Düzce'de, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen sağlık çalışanı İbrahim Bayraktar'ın cenazesi toprağa verildi.
 23 Şubat 2021 18:12
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Ambulans şoförü korona nedeniyle hayatını kaybetti

3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ambulans şoförü olarak görev yapan 62 yaşındaki Bayraktar, yaklaşık bir ay süren yaşam savaşını kaybetti.

Bayraktar için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, mesai arkadaşlarınca çok sevilen Bayraktar'ın Kovid-19 nedeniyle kentte yaşamını yitiren ikinci sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

Yılmaz, merhumun ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.

Törende, Bayraktar'ın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alındıktan sonra Bayraktar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum personelimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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