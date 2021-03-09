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Devlet bütün imkanlarını seferber etti: İki dağcı donmaktan son anda kurtuldu

Aksaray'da düşerek yaralanınca dağda mahsur kalan iki dağcı, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından donmak üzereyken bulundu. Yaralı iki dağcı Hava Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye sevk edildi.
 09 Mart 2021 08:21
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Devlet bütün imkanlarını seferber etti: İki dağcı donmaktan son anda kurtuldu

Hasandağı'na tırmanış yapmak için anlaştıkları rehber Nurullah Ç. (44) ile yola çıkan 4 dağcı, rehberin güzergahıyla öğle saatlerinde tırmanışa geçti. Rehber Nurullah Ç., tırmanış için başvuru yapıp bilgi verilmesi gereken hiçbir kuruma bilgi vermeden amatör dağcılara rehberlik yaparak Hasandağı'na tırmandı. Yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe ulaşan amatör dağcılardan Fadime T. ve Şerife A. düşerek ayaklarından hafif şekilde yaralandı.
Hasandağı'na tırmanış yapmak için anlaştıkları rehber Nurullah Ç. (44) ile yola çıkan 4 dağcı, rehberin güzergahıyla öğle saatlerinde tırmanışa geçti. Rehber Nurullah Ç., tırmanış için başvuru yapıp bilgi verilmesi gereken hiçbir kuruma bilgi vermeden amatör dağcılara rehberlik yaparak Hasandağı'na tırmandı. Yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe ulaşan amatör dağcılardan Fadime T. ve Şerife A. düşerek ayaklarından hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), jandarma ve 112 Acil Yardım ekiplerini sevk etti. Kısa sürede araçlarla Hasandağı yamacına ulaşan arama kurtarma ekipleri, 7 ayrı koldan dağa tırmanışa geçerek bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yardım isteyen kadının cep telefonundan konumuna ulaşan ekipler, soğuk hava ve uzaklık mesafesini öngörerek helikopter desteği için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na başvurdu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu İçişleri Bakanlığıyla görüşerek olayı yakından takip ederken, kısa sürede Hasandağı'na ulaşan Hava Kuvvetlerine ait helikopter AFAD ve UMKE ekipleriyle yaralı 2 dağcının yerini tespit etti. Yerleri tespit edilen 2 dağcı kadın helikopterden halatla aşağıya inen kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden alındı.

Helikopter Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi helikopter pistine iniş yaparken, burada hazır bekleyen ambulanslarla dağcılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadınların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, diğer 2 dağcı ile rehber ise AFAD ve UMKE ekipleri tarafından dağdan indirildi.

Olayla ilgili bilgi veren İl Afet Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, "5 kişilik bir dağcı gurubu sabah saatlerinde Hasandağı zirve faaliyeti yapmak amacıyla Hasandağı'na geliyor. Bizim konudan bir bilgimiz yok. Bizden ve diğer kurumlardan izin almamışlar, başvuruda da bulunmamışlar. Bayanlardan bir tanesinin zirveye çıkarken zirveye yakın bir noktada ayağında bir burkulma ve deformasyon meydana geliyor ve yürüme zorluğu çekiyor. Dizde deformasyon olduğu zaman o bölgeden aşağıya inmesi çok zor, yürüyemez konumda. Daha sonra diğer dağcılarımız o alandan ayrılıyorlar başka bir zirve yapmak amacıyla. Bayan yalnız kalıyor ve 112'yi arıyor. İhbarda bulunuyor, yaralı olduğunu ve üşüdüğünü ihbar ediyor. İhbarı aldıktan sonra bizim 8 kişilik dağcı arama kurtarma ekibimiz, UMKE'den 6 UMKE personeli ve 2 ambulansımızla olay yerine hemen sevk ettik. Arkadaşlarımız geldi UMKE ile birlikte" şeklinde konuştu.

Türkmen, operasyonun 10 saati bulacağını öngördüklerini ve bunun ciddi bir risk teşkil ettiğini belirterek, "Bizim arkadaşlarımızın yaralıya ulaşması 4,5-5 saat sürecekti. Biz karanlığa kalacağımızı öngördük. Daha sonra çıkıştan sonra birde bunun iniş süreci var. Dolayısı ile 10 saatlik bir operasyon olacaktı. 10 saatlik operasyon ise geceye kalmak demektir. Hasandağı ile burası arasında eksi 10-12 derece bir fark var. Dolayısıyla yukarıda yaralı olan, yürüyemeyen, hareket edemeyen bir yaralımız var. Sabit konumdaki dağcı daha fazla üşüyecektir. Hipotermiye girme riski olduğunu düşündük ve hızlı bir şekilde helikopter talebi yaptık. AFAD Başkanlığımızdan helikopter talep ettik. Sayın valimize konuyu arz ettik. Sayın valimiz İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı Bey ile görüştü. Hemen helikopter ayarlandı ve geldi. İkinci bayanda da hipotermi belirtileri başlamıştı. Helikopterle irtibat kurup diğer bayanı da almasını talep ettik. Onlarda sağ olsunlar, teşekkür ediyorum oradaki arkadaşlarımıza ve ordumuza, İçişleri Bakanlığımıza, sayın valimize. Helikopter 2 bayanı da aldı ve riski sıfırladık. Diğer 3 dağcımızla bizim arkadaşlarımız buluştu. Onları bulduk, yaralılarımızın da hayati fonksiyonları iyi. Çok büyük bir sıkıntısı yok. Sadece bacağında ve dizinde deformasyon var. Hastaneye sevk edildi. Diğer dağcılarımızda da bir sıkıntı yok" diye konuştu.


Yaralı dağcının hayati riskini sıfırlamak için tüm gayretleriyle mücadele ettiklerini belirten Türkmen, "Özellikle bizi yalnız bırakmayan helikopter teğmeninden, çok hızlı reaksiyon göstererek devreye giren Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'ya, İçişleri Bakanlığımıza, AFAD Başkanlığımıza, ordumuza, askerlerimize, UMKE ekibimize, sağlıkçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Devletimiz tek vatandaşı için bütün imkanlarını seferber etti. Bizim AFAD olarak, Sağlık Bakanlığı olarak, jandarma Komutanlığı olarak bütün imkanlar burada. Burada önemli olan yukarıda bir vatandaşımız var, bu vatandaşımızın hayati riski var. Bu vatandaşımızın hayati riskini sıfırlamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Çok hızlı hareket ettik ve çok güzel sonuçlandı" dedi.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Aksaray ili Hasandağı mevkiinde mahsur kalan 2 dağcı vatandaşımız Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak hastaneye sevki sağlandı denildi.
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