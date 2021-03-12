9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu
Adalet Bakanlığı'nın Adıyaman'da açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için, 5 bin 217 kişi başvurdu. Bunlardan bin 143'ü üniversite mezunu.
|12 Mart 2021 07:16
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Adalet Bakanlığı'nın Adıyaman'da açtığı 9 kişilik temizlikçi kadrosuna başvuran 5 bin 217 kişi arasında 156'sı lisans, 987'si ön lisans olmak üzere bin 143 üniversite mezunu yer alıyor.
600 bin nüfuslu Adıyaman'da sadece İş-Kur'a kayıtlı 34 bin 690 işsiz var.
Kayıtlı olmayan işsizler ve pandemi sürecinde iş yerini kapatıp işsiz kalanlar bu sayının dışında bulunuyor.
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