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9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu

Adalet Bakanlığı'nın Adıyaman'da açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için, 5 bin 217 kişi başvurdu. Bunlardan bin 143'ü üniversite mezunu.
 12 Mart 2021 07:16
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9 kişilik temizlikçi kadrosuna 1.143 üniversite mezunu başvurdu

Adalet Bakanlığı'nın Adıyaman'da açtığı 9 kişilik temizlikçi kadrosuna başvuran 5 bin 217 kişi arasında 156'sı lisans, 987'si ön lisans olmak üzere bin 143 üniversite mezunu yer alıyor.

600 bin nüfuslu Adıyaman'da sadece İş-Kur'a kayıtlı 34 bin 690 işsiz var.

Kayıtlı olmayan işsizler ve pandemi sürecinde iş yerini kapatıp işsiz kalanlar bu sayının dışında bulunuyor.

Memurlar.Net
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