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Türkiye'de spor giyim yatırımı patladı

Dev moda markalarından Türkiye'ye spor giyim siparişi yağıyor. Taleplere yetişmekte zorlanan birçok firma, ilave tesis yatırımına başladı. Anadolu'da da ciddi yatırım hamlesi yaşanıyor. Fason üretim yapan atölye sayısında patlama var
 08 Nisan 2021 08:55
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Türkiye'de spor giyim yatırımı patladı

Tüm dünyada pandemiyle birlikte uzaktan çalışmanın devreye alınması spor giyime olan talebi patlattı. Pandemiden önce koleksiyonlarının küçük bir kısmını spor giyime ayıran dünya moda devleri, hızla strateji değişikliğine gitti. Artık tüm markaların koleksiyonlarında en büyük yeri spor giyim alıyor. İş kıyafeti ve abiye ürün satmakta zorlanan firmalar, spor giyim koleksiyonlarını artırınca, Türkiye'ye adeta sipariş yağmaya başladı. Dev markaların siparişlerine yetişmekte zorlanan firmalar, yeni yatırımlarla kapasitelerini artırıyorlar. Ülke genelinde örgü kumaş makinesi ve konfeksiyon yatırımlarında büyük bir artış var. Birçok şehirde yatırım hamlesi başlatılmış durumda. İrili-ufaklı birçok firma siparişlerini yetiştirmek için tüm kapasite çalışıyor.

KÜÇÜK ATÖLYELER ARTTI

Tekstilde tüm ürün gruplarına yüksek talep olduğunu söyleyen Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GAİB) Başkanı Fikret Kileci, spor giyimde kullanılan örgü kumaşa özellikle yüksek talep olduğunu söyledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok şehirde büyük firmaların yanı sıra küçük atölye yatırımlarının da arttığını söyleyen Kileci, "Özellikle Malatya, Batman ve Midyat gibi merkezler, ciddi yatırım alıyor. Büyük ölçeklilerin yanı sıra küçük yatırımların sayısı da hayli yüksek. Türkiye bu anlamda önemli bir sipariş artışıyla karşı karşıya kaldı. Kalite ve lojistik avantajımız var. Eskiden biz Avrupa'nın alternatifi olurduk, şimdi Avrupa bizim alternatifimiz oldu" dedi. Bu ürüne olan talebin sadece pandemi ile ilişkilendirmenin eksik olacağını söyleyen Kileci, şunları kaydetti: "Eskiden özellikle iş yaşamında kılık kıyafete çok dikkat edilirdi. Şimdi şekilcilikten çok natürellik ön plana çıktı. Bu nedenle hemen her marka artan talebe yanıt vermeye çalışıyor."

DİKİŞSİZ GİYİM ÜRETECEK

Artan spor giyim talebi üzerine yatırım yapan firmalardan biri de TYH Tekstil. Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Banana Republic, Calvin Klein ve Armani gibi dünya moda devlerinin bulunduğu pek çok üst segment markaya üretim yapan hazır giyim üreticisi TYH Tekstil, Kırklareli OSB'de 8 milyon dolarlık yatırımla yeni bir üretim tesisi daha kurmaya hazırlanıyor. Siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyleyen TYH Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "Bu nedenle kapasite artışına ihtiyaç duyuyoruz. Bir yıl içinde yeni tesisimizde üretime başlayacağız. Burada dikişsiz giysi dediğimiz spor giyim ürünler üreteceğiz. Artan talebe yanıt vermeye çalışacağız" dedi.

ANADOLU'DA TALEP ÇOK

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de "Markalar koleksiyonlarında bu ürünlere daha çok yer veriyor. Önemli bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin tekstil ihracatında örme kumaştan her türlü tekstil ihracatının payı yüzde 60'lara kadar çıktı" dedi. Özellikle Anadolu'da bu talebi karşılamaya yönelik ciddi bir yatırım hamlesi olduğunu dile getiren Gültepe, "Atölye sayısında önemli bir artış var. Biz de bu artışa destek veriyoruz" diye konuştu.

YÜZDE 30 ARTIŞ VAR

İSKUR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtul da son dönemde artan siparişlere dikkat çekti. Spor giyime olan talebin ciddi oranda arttığını söyleyen Kurtul, "Tommy Hilfiger, Zara, S Oliver gibi markalara üretim yapıyoruz. Zaten kapasitelerimiz doluydu, bu daha da arttı. Siparişlerde yüzde 30'lara varan bir artışla karşı karşıyayız" diye konuştu

Feride Cem
Sabah
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