Emekli hakime FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası
Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan emekli eski hakim M.D., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|08 Nisan 2021 11:33
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Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Nisan Çarşamba günü görülen duruşmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan emekli eski hakim M.D.'nin 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Öte yandan, sanık M.D.'nin 8 Haziran-5 Aralık 2017 tarihleri arasında tutuklu olduğu öğrenildi.
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