9 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına katılacak. Bakan Selçuk, Darülaceze Yeni Sosyal Hizmet Şehri Müzayedesi'ne de iştirak edecek.

(Ankara/10.00/İstanbul/15.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MÜSİAD Hitam Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına, Polis Müzesi açılış törenine ve Sheraton Otel'de "Yarın Çok Genç Olacak" programına katılacak.

(Ankara/10.00/14.00/18.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma ve Umutlu Yarınlar Anaokulu Açılış törenleri ile Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak. Selçuk, valiliği, Karahıdır Özel Eğitim Anaokulu ve AK Parti il başkanlığını ziyaret edecek.

(Kırklareli/09.00/15.00)

5- CHP Ekonomi Masası heyeti, muhtarlar, iş insanları, sanayiciler, kooperatif başkanları, esnaf odaları, baro ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek. Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Adıyaman İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Adıyaman/10.00/15.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında Enerji Verimliliği Kapsamında Ulusal ve Uluslararası Projelerin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolünün imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Antalya Bilim Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek.

(Antalya/09.00/16.45)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin beklenti anketini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Milli İrade Platformu ve İstanbul Eğitime Destek Platformunca bazı emekli amirallerin açıklamasına karşı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde cuma namazı çıkışında basın duyurusu yapılacak.

(İstanbul/13.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 29. hafta Eskişehirspor-GZT Giresunspor, Ankara Keçiörengücü-Altınordu ve İstanbulspor-Tuzlaspor maçlarıyla başlayacak.

(Eskişehir/Ankara/16.00/İstanbul/19.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 34'üncü ve normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Milano/21.45)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4'üncülük etabı yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5'incilik mücadelesinin ikinci maçında Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Bursa/17.00)

5- Türk Milli Takımlarının da mücadele ettiği 2021 Avrupa Halter Şampiyonası'na Rusya'da devam edilecek. Şampiyonanın yedinci gününde kadınlarda 81, erkeklerde 96 kiloda yarışmalar yapılacak.

(Moskova/17.00)

6- Milli sporcuların da madalya mücadelesi verdiği Avrupa Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'da sürecek. Şampiyonanın ikinci gününde kadınlarda 53 ve 57, erkeklerde ise 63 ve 68 kilolarda müsabakalar yapılacak.

(Sofya/09.00-19.00)

7- Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlediği Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası başlayacak.

(Manisa/10.00)

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