İletişim Başkanı Altun'dan İtalyan Başbakanına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle ilgili "Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın." ifadesini kullandı.
|09 Nisan 2021 01:56
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Altun, sosyal medya hesabından İtalyanca yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İtalya'nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan İtalya tarihine baksın.
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