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Dizi sektöründe skandal: Oyuncu adayına cinsel saldırı
Dizilerde oynamak isteyen genç kız, kayıtlı olduğu ajansın kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı. Şüpheli hakkında 19,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
|05 Mayıs 2021 08:21
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Fetanet Ö., oyuncu olmak için bir ajansa başvurdu. Genç kızı arayan kast direktörü
İbrahim Y., Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide onu oynatabileceğini
söyledi. Genç kadın sete geç kalınca projede yer alamadı. Ancak İbrahim Y.,
başka dizi ayarlama vaadiyle evine davet ettiği genç kadına saldırdı.
SPERM EŞLEŞTİ
Büyük şok yaşayan genç kadın, şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri İbrahim Y. ile eşleşti. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin 19,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
ATAKAN IRMAK
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