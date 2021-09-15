Böbrek hastası ile bağışçı adayına 'organ ticareti'nden 9 yıl hapis
|15 Eylül 2021 12:01
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- İstanbul'da böbrek bağışı için başvuran kişinin verdiği telefon numarasının internet üzerinden böbrek satış ilanında kullanıldığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada, "organ ticareti yapmak" suçundan haklarında 9'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan bağışçı adayı Emrah Z. ile böbrek hastası Orhan T, hakim karşısına çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, "ihbar eden" sıfatıyla yer alıyor.
Böbrek nakli ameliyatı olmak isteyen Orhan T. (65) ile bağışçı adayı Emrah Z'nin (34) "akrabalık dışı organ nakli" için 2019'da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Etik Komisyonuna başvurdukları anlatılan iddianamede, başvurunun komisyon toplantısında değerlendirilip Emrah Z'nin verdiği telefon numarası araştırıldığında alıcı ile verici arasında "etik olmayan bir durum" olduğunun tespit edildiği vurgulandı.
İddianamede, yapılan araştırmada Emrah Z'nin, sağlık kuruluna verdiği telefon numarası ile "Acil. Böbreğimi satmak istiyorum" şeklinde birkaç kez ilan verdiğinin belirlendiği bilgisi yer aldı.
İddianamede, bunun üzerine Orhan T. ve Emrah Z. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, başlatılan soruşturmada her iki sanığın "organ veya doku ticareti yapmak" suçundan 5 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Emrah Z'nin verdiği iddia edilen ilanların da yer aldığı iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapan Emrah Z., söz konusu ilanları kendisinin vermediğini öne sürdü.
Emrah Z., arkadaşının babası olan diğer sanık Orhan T'nin böbreklerinden rahatsız olduğunu bildiğini anlattı. Sanık Orhan T'ye eşi tarafından verilecek olan böbreğin uyum sağlamaması üzerine kendi böbreğini verebileceğini bildirdiğini aktaran Emrah Z., "İstanbul'da hastaneye başvurduk. Tahlil yapıldı, olumlu sonuçlanınca Etik Kurulu'na başvurduk. Başvuru kabul edilmeyince vazgeçtik. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.
Sanık Orhan T. de hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini bildirerek, "Böbrek hastasıyım. Şu an bile haftada 3 gün diyalize gidiyorum. Yakınlarımın böbrekleri bana uymadı. Oğlumun yanında çalışan diğer sanık Emrah Z, bana böbreğini vermeyi kabul etti. Karşılığında da herhangi bir para istemedi. Beraber hastaneye müracaat ettik. Yasaya uygun değilmiş, böbrek nakli olmadı. Bu iş için Emrah'a para vermedim. O böbreğini bana hibe edecekti." diye konuştu.
Hakim, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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