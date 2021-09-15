Kovid-19 hastası markete giderken polise yakalandı
Kırıkkale'de, karantinayı ihlal edip, markete gitmek için sokağa çıkan Abdullah Suheip Erkoç (24), polisin GBT sorgusunda yakalandı. Erkoç, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı.
|15 Eylül 2021 23:13
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Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi bitmeden sokağa çıkan kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yuva Mahallesi 2466. Sokak'taki devriyesi sırasında sokakta bulunan A.S.E'nin (24) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.
Ekipler, sorgulamada A.S.E'nin izleminin devam ettiğini belirlemesi üzerine, durumu İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.
Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada A.S.E'nin PCR testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin bitmesine 5 gün kaldığı tespit edildi.
Markete gittiğini iddia eden A.S.E'ye karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza kesilerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir yurda yerleştirildi.
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