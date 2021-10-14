Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak
Memur-Sen, sendikalı ile sendikasız arasındaki makası açacak teklifler sunacak
Tarım'a bağlı iki Genel Müdürlük, Çevre ve Şehircilik'e bağlanacak
Tarım'a bağlı iki Genel Müdürlük, Çevre ve Şehircilik'e bağlanacak
Kış ayları daha soğuk geçecek! İstanbul'a daha çok kar yağacak
Kış ayları daha soğuk geçecek! İstanbul'a daha çok kar yağacak
Çip krizi Renault'u da vurdu
Çip krizi Renault'u da vurdu
'Felsefe öğretmeninden derste gürültü dayağı' iddiasına soruşturma
'Felsefe öğretmeninden derste gürültü dayağı' iddiasına soruşturma
MEB'de 2 Genel Müdür daha görevden alındı
MEB'de 2 Genel Müdür daha görevden alındı
HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti
HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti
MEB'in belirlemediği kitaplar öğrenciye aldırılamayacak
MEB'in belirlemediği kitaplar öğrenciye aldırılamayacak
'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Bakan Bilgin: Toplu sözleşme kanununu yenilememiz lazım
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Yiğit Bulut'tan faiz açıklaması!
Kiralar 10 kat artı, memurlar ilçeyi terk ediyor
Kiralar 10 kat artı, memurlar ilçeyi terk ediyor
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Bakan yardımcılarının aynı anda üç maaş alma formülü!
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Kadın polisi intihara yönlendiren meslektaşına 25 yıl hapis
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Dekan açıkladı: Öğrencilerimiz dördüncü sınıfta iş buluyor kadroya geçiyor
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Kamuda birden fazla yerden ücret almanın etik ve vicdani boyutu
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Hulusi Akar: Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
21 örnek üzerinden kamuda sıradanlaşan etik ihlalleri
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Vatandaş bıktı... Engelledikçe başka numaradan arıyorlar
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Akaryakıta yüzde 50 zam mı gelecek?
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
Eşinin cep telefonuna program yükleyenlere AYM'den kötü haber
3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor
3600 ek gösterge için yol haritası belirleniyor
Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri
Doların 9.13 TL'yi geçmesinin nedenleri
Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu
Mehmetçik emir bekliyor: İki milyon Suriyeli için dönüş umudu
Meteoroloji 'yeni bir etki' diyerek duyurdu: Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji 'yeni bir etki' diyerek duyurdu: Çok kuvvetli geliyor
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
2022 yılı bütçesi hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
2022 yılı bütçesi hafta sonuna kadar TBMM'ye sunulacak
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi
Marmaray'da güvenli internet erişimi dönemi
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı oluşturuyor
Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ını 23 yaş altı oluşturuyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Tarım'a bağlı iki Genel Müdürlük, Çevre ve Şehircilik'e bağlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yeniden yapılanıyor, bu çerçevede, Tarım Orman Bakanlığımızdan da yeni Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüz bakanlığımız bünyesinde çalışacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Ekim 2021 17:33
Yazdır
Tarım'a bağlı iki Genel Müdürlük, Çevre ve Şehircilik'e bağlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması'nın onaylanmasıyla yeni bir sürece başlandığını belirterek, "Yeşil kalkınma devrimi süreci başlamaktadır. İnşallah ülkemiz de bu yeşil kalkınma döneminde, yeşil dönüşüme maruz kalan, etkilenen değil, etki eden, yön veren ve liderlik eden bir ülke olarak bu süreci takip edecektir." dedi.

Kurum, Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde, basın kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek, "İklim Değişikliği ve Türkiye" başlıklı sunum yaptı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İklim değişikliğinin etkilerinin, dünyada ve Türkiye'de yoğun şekilde görüldüğüne işaret eden Kurum, içinde bulunulan çağda yaşanan iklim değişikliğinin, insan faaliyetleri neticesinde ortaya çıktığının bilimsel kanıtlarıyla ortaya konulduğunu söyledi.

Kurum, özellikle fosil yakıt kullanımı, atık sektörü, tarım ve sanayi faaliyetleri, sera gazı emisyonlarını ortaya çıkardığı iklim değişikliğinin, renk, din, ırk, zengin, fakir ayrımı gözetmeksizin herkesi etkilediğini belirtti.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden örnekler veren Kurum, iklim göçlerinin başladığını, bundan sonraki süreçte terör dışında dünyayı, ülkeleri etkileyecek en önemli sorunların başında iklim göçlerinin geleceğini öngördüklerini söyledi.

Kurum, iklim değişikliğinin, küresel ve ciddiye alınması gereken bir kriz olduğunu vurgulayarak, "Yaşadığımız afetlerin yüzde 91'ini iklim ve iklimle ilişkili olarak tarif edebiliriz." dedi.

İklim kaynaklı afetler dolayısıyla yaşanan kayıplara işaret eden Bakan Kurum, "Bu kesinlikle siyasi bir mesele değil, siyaset üstü, herkesin dört elle sarılması gereken bir mesele. Yarın, ileride yaşayamayacağınız İstanbul, Bursa, Konya, Ankara olursa büyümenin, gelişmenin çok da anlamı kalmayacak, çünkü yaşayacağınız bir toprak olmayacak. Dolayısıyla büyüme ve gelişmeyi, çevreyi ve doğayı koruyarak, iç içe yapmak zorundayız. Çevre odaklı, çevre merkezli yapmak zorundayız." diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan doğal afetlere ilişkin örnekler veren Kurum, doğal afetler karşısında, sahada afet anından itibaren tüm kurumların seferberlik ruhu içerisinde etkin bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

Bakan Kurum, etkin bir diplomasiyle yapılan görüşmeler, Bakanlığın müzakere süreci ve ortaya konan adımların önemine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bu noktada BM Genel Kurulu'nda Paris Anlaşması'na taraf olacağımızı, onaylayacağımızı tüm dünyayla paylaşmış oldular. Çok ciddi ve önemli bir adım attık. Ben bu süreci çok çok önemsiyorum." dedi.

Bu sürecin bir fırsat olacağını belirten Murat Kurum, 2053'te, net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefine ulaşmak için bu süreci bir kilometre taşı olarak düşünebileceklerini ifade etti.

Bakan Kurum, iklim değişikliğinin artık milletlerarası, ülkelerarası bir sorun haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır iklim değişikliği ile ilgili mücadele çerçevesinde çok önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu çerçevede, gerek korunan alan miktarımızı artırma, gerek ülkemizin kuzeyi ile güneyi doğusu ile batısının ekolojik hatlar üzerinde kurmak ve bunları da millet bahçeleri ile birbirine bağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının sayısını, miktarını arttırmak, yine bu anlamda tüm teknolojiyi, sanayimizde, turizmimiz de tarımımız da kullanmak suretiyle iklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi kuruyoruz ve bu çerçevede daha sağlıklı, daha yaşanabilir, daha yeşil medeniyetimizi yaşatan şehirler anlayışıyla çalışmalarımızı yapıyoruz."

- "Yeşil kalkınma döneminin başlangıcını vermiş oluyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması'nın Mecliste onaylandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Bundan sonraki süreçte de yeni bir dönemin, yeni yeşil kalkınma döneminin başlangıcını vermiş oluyoruz. Bu hem ülkemiz adına hem dünya adına çok önemli bir süreçtir. Tabii burada şu iki hususun altını çizmek gerekirse, Türkiye bu anlaşmayı gelişmekte olan bir ülke olarak imzalanmış ve ulusal katkı beyanı çerçevesinde de adımları atacağını beyan etmiştir. Bundan sonraki yol haritamızda hem ulusal katkı beyanımız hem de gelişmekte olan ülke olarak tüm sektörlerdeki büyümemizle birlikte gerçekleşecektir."

Kurum, tarihte sanayi devriminin 1950'li yıllarda, teknoloji devriminin 2000'li senelerde olduğunu, ancak Türkiye'nin tam anlamıyla bu devrimlerden istifade edemediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün yeni bir sürece başlıyoruz. Yeşil kalkınma devrimi süreci başlamaktadır. İnşallah ülkemizde bu yeşil kalkınma sürecinde, yeşil dönüşüme maruz kalan, etkilenen değil, etki eden, yön veren ve liderlik eden bir ülke olarak bu süreci takip edecektir. Bu süreçte, istihdam anlamında gençlerimiz en önemli iş ortaklarımızdır. Gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla bütün sivil toplum örgütlerinin içinde olduğu siyaset üstü bir mesele olarak gördüğümüz iklim değişikliği ve iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde adımlarımızı atıyor olacağız. Ülkemizin bu noktada, yenilenebilir enerji, yerli elektrikli araç, sıfır atık, sıfır atık uyumlu projelerimizle, gerek binalarda gerek üretim tesislerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından en iyi şekilde istifade ettiğimiz, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğünüz sıfır atık projesi çatısı altında, sürdürülebilir bir ekonomi anlayışıyla, depozito iade sistemiyle, atıkların yeniden toplanarak ekonomiye kazandırılmasıyla yeni bir sistemin başlangıcını vermiş oluyoruz."

- "Ocak ayında bir İklim Şurası düzenleyeceğiz"

Murat Kurum, Türkiye'nin yeni fikirlerin, çevreci teknolojilerin kullanıldığı yeşil kalkınma devrimi ile iklim ve çevre dostu anlayışla bundan sonra atılacak her adımda, iklimi ve çevreyi merkeze alan, yeşil kalkınma sürecinden en iyi şekilde istifade eden ülke olacağını söyledi. Bu çerçevede çalışmalarını yürüteceklerini anlatan Kurum, yenilenebilir enerjide dünyada 12, Avrupa'da 5'inci ülke durumunda bulunduğunu belirtti.

Fosil yakıtların kullanımını azaltacak, emisyon oranlarının sıfırlanmasını 2053'te sağlayacak adımları da atmaya devam edeceklerini aktaran Kurum, "Bu noktada yeni istihdam alanları oluşturacağız. Şimdi yeni bir süreç başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı gibi, Bakanlığımız Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yeniden yapılanıyor. Bu çerçevede, Tarım Orman Bakanlığımızdan da yeni Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüz bakanlığımız bünyesinde çalışacak." dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sürece katkılarından dolayı teşekkürlerini ileterek, "Bundan sonraki süreçte de inşallah ocak ayında bir İklim Şurası düzenleyeceğiz. İklim Şurası'nda sivil toplum örgütlerimizin, sanayicimizin, tüm sektörlerin, hocalarımızın, bilim adamlarımızın içinde olduğu bu Şura'da her türlü detayı tartışacağız, istişare edeceğiz ve ülkemizin 2053 yılına ilişkin vizyonunu belirleyecek adımları inşallah atıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun yapılandırılacağını belirten Kurum, böylece İklim Değişikliği Başkanlığının sahadaki emisyona ilişkin sürecin, iklim değişikliği ile ilgili mücadele sürecinin, iklim finansmanı konusunda tüm sektörlere verilecek desteklere ilişkin sübvansiyon oranları, kredilendirme ve destek oranlarına ilişkin sürecin takibinin yapılacağını anlattı.

Kurum, İklim Kanunu çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Ulusal Katkı Beyanımız bu çerçevede çalışılıyor, zaten artıştan azalış olarak yüzde 21 taahhüdümüz vardı ve taahhütlerimiz hamdolsun bunun da altında gerçekleşmekte ve bu çerçevede yürütülüyor. Hep birlikte daha iyi, güzel, temiz bir ülke için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

-"Biz Türkiye olarak bu konuda belirleyici, etki eden bir ülke olacağız"

Bakan Kurum, iklim değişikliğine ilişkin bir eylem planı ortaya koyacaklarının da altını çizerek, şöyle konuştu:

"Kendi emisyon ticaret sistemimizi kuracağız. Bu çerçevede temiz üretim teknolojilerinin kullanıldığı, iklim dostu yatırımları desteklediğimiz bir sürece giriyor olacağız. Bunlara fırsat olacak adımlara destek vereceğiz. Sonuç olarak, biz Türkiye olarak bu konuda belirleyici, etki eden bir ülke olacağız. Tüm süreçlerimizi şeffaf bir şekilde, iş birliklerimizi tüm sektörlerin içinde olduğu bir şekilde yürüteceğiz ve çevreye saygılı, iklim dostu şehirler anlayışıyla da şehirlerimizi yapıyor olacağız. Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'yeşil kalkınma seferberliği' kapsamında, ülkemizi 'devrim niteliğinde' diyeceğimiz adımlarla istihdamın içinde olduğu, tüm sektörlerin daha da büyüdüğü, ülkemizin ihracatının daha da artırıldığı bir sürece hep birlikte dahil olacağız."

Yeni fikirlerin, çevreci teknolojilerin ortaya çıkacağını ve uluslararası fonlarla verilecek desteklerle bu kalkınmayı hızlı bir şekilde yapacaklarını vurgulayan Kurum, "İnşallah bu kalkınmadan en fazla istifade eden ülke konumuna erişmiş olacağız." dedi.

- AKM Millet Bahçesi 28 Ekim'de açılıyor

Murat Kurum, 760 bin metrekarelik alanda kurulu Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi hakkında da bilgi vererek, "AKM Millet Bahçesini inşallah 28'inde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankara'mıza, ülkemize kazandırıyor olacağız." diye konuştu.

Son 2 yılda korunan alan büyüklüğünü yüzde 9,6'dan 11'e çıkardıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ekolojik dönüşümü başlığı adı altında projelerimizi yürütüyoruz. 400 tane millet bahçesi projelendirdik. 81 ilimizde 81 milyon metrekare hedefi ile bu projelerimiz yapılıyor. 100 tane millet bahçemizi tamamladık, vatandaşımızın hizmetine sunduk ve 300 taneye ilişkin de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2023 yılına geldiğimizde bu bahçelerimizi de teslim ediyor olacağız. Ankara özelinde toplamda 21 millet bahçesi yapıyoruz. 4,2 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçelerimiz. Bundan sonra Ankara'yı 'yeşil Ankara' olarak tarif edeceğiz. Burada vatandaşlarımız vakit geçirecekler, atıl, kullanılmayan bu alanda inanın 7 gün 24 saat her türlü organizasyonun, faaliyetin yapılacağı bir alan olacak."

Kurum, Ankara'nın hem kuzeyinde hem güneyinde iki ekolojik koridor oluşturduklarını anlatarak, bu iki koridoru 21 millet bahçesi ile birbirine bağlayacaklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu millet bahçelerinde inşallah çok güzel organizasyonlar faaliyetler gerçekleşecek. Ben hem bu millet bahçemizin hem Paris İklim Anlaşması'ndaki Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyonun, çerçevenin, yeşil kalkınma sürecinin ülkemize, şehirlerimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından, AKM'yi basın temsilcileriyle nostaljik trenle ve bisiklet sürerek gezdi.

#Çevre ve Şehircilik Bakanı# Murat Kurum# Paris Anlaşması
MEB'de 2 Genel Müdür daha görevden alındı
MEB'de 2 Genel Müdür daha görevden alındı
HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti
HSK üyesi Hamit Kocabey istifa etti
'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
'Bana silah ruhsatı verilmiyor' diyen Özdağ'a 4 silah ruhsatı verilmiş
Bakan Pakdemirli'den koyun ve keçi yetiştiricilerine müjde
Bakan Pakdemirli'den koyun ve keçi yetiştiricilerine müjde
Sağlık Bakanlığının 'İnme 112' uygulaması, felç geçiren hastaları ayağa kaldırıyor
Sağlık Bakanlığının 'İnme 112' uygulaması, felç geçiren hastaları ayağa kaldırıyor
Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı
Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının üniversiteler arası naklen atanamayacağına hükmetti!
Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Polislerin 'tutanak' oyunu Danıştay'da kötü sonla bitti!

Gerçek dışı 'tutanak' düzenleyen polislere kötü haber! Danıştay gerçek dışı tutanak ve bu tutanaklar sayesinde sigorta şirketlerinden para aldıkları tespiti yapılan polisi affetmedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi duruma gelen memur için emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Müstafi memurların sosyal güvenlik haklarında kayıp yaşanır mı?
3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge çıkarsa maaşınız ve emekli maaşınız ne kadar olacak?

3600 ek gösterge gündemdeki yerini koruyor. Memurlar.net olarak daha önce açıklanmış 4 unvan özelinde memurlar.net maaş robotunda güncelleştirmeler yaptık.
Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür Bakanlığı 2 unvan için görevde yükselme sınavı açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Şef ve Memur unvanları için görevde yükselme sınavı açtı
Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 üst düzey kişi görevden alındı

Merkez Bankası'nda dikkat çeken değişiklik. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla iki başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu Üyesi görevden alındı.
Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davasında vefat halinde kalana dul maaşı bağlanır mı?

Boşanma davaları devam ederken vefat hali bazı şartlar dahilinde kalan dul eşin sosyal güvenlik hakkını kaybettirmez.
Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Fakülte kurulu üyeliği idari görev sayılır mı?

Danıştay Sekizinci Dairesi, Fakülte Kurulu Üyeliği görevinin idari görev olarak kabul edilmesinin hukuken mümkün olmadığı, 2547 sayılı Kanuna göre mesai saatleri dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışanların Fakülte Kurulu Üyeliğinin sonlandırılamayacağına karar verdi.
Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Nepotizm alanında çalışma şartlı kadroya bir kişi başvurabilecek!

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından Nepotizm ve Kronizm üzerine çalışma şartlı doktor öğretim üyesi kadrosuna bir kişi başvurabilecek!
Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Engellilik mazeretinden dolayı birden fazla kez yer değişikliği yapılabilir mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu, Danıştay tarafından yönetmelikte yer alan "bu haktan bir defadan fazla yararlanamaz" ibaresi iptal edildiği ve yeni bir düzenleme yapılmadığı için, engellilik mazeretinden dolayı ikinci kez yapılan nakil talebinin karşılanması gerektiğine karar verdi.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak

Türk mühendislerince üretilen 'hayalet motor' suda 'iz' bırakmayacak

Konya'da bir şirketin ürettiği yeşil teknolojiye sahip bot ve yat motoru, sessizliği ve suda iz bırakmayan kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde elektrikli motor üretimi üzerine faaliyetine başlayan Dewjet şirketi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle bot ve jet motoru üretimi için çalışmalara başladı.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Komşusuyla davalık oldu

Komşusuyla davalık oldu

Sarıyer'de İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'nın oturduğu sitenin bahçesinde çıkan kavga, Tuna ve komşusunu karşı karşıya getirdi. İki taraf birbirini suçlarken kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Tuna'nın "Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" dediğini iddia edildi.