Gara operasyonunda PKK'nın dış ilişkiler sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Kasım 2021 10:53
Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.
MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi. Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.
Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
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