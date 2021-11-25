Gara operasyonunda PKK'nın dış ilişkiler sorumlusu etkisiz hale getirildi

İşte en çok dolar alan ve bozduran şehirler

Döviz yatırımıyla ilgili çok çarpıcı bir liste ortaya çıktı. En çok dövizi hangi şehirlerde yaşayanlar aldı?.. En çok gram altın satışı yapılan iller hangileri?.. Dolarda son durum ne?.. İşte ayrıntılar...