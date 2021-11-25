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THY, günlük 969 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), 24 Kasım'da günlük 969 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren 2. hava yolu şirketi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Kasım 2021 23:35
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THY, günlük 969 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 24 Kasım hava trafiği verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Group, günlük 1822 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 969 uçuşla 2. sırada, Lufthansa ise 932 seferle 3. sırada yer aldı.

Pegasus Hava Yolları da 360 uçuşla listenin 10. sırasında bulunuyor.

#Eurocontrol# Pegasus# Ryanair# THY#
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