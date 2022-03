Seçim kanunu teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeler tamamlandı

TBMM Anayasa Komisyonunda, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Anayasa Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "bir ilde en kıdemli hakimin seçim kurulu başkanı olmasından neden rahatsız olunduğunu" sordu.

"Seçim kanunlarıyla neden oynandığını milletin gördüğünü" belirten Erkek, 2002'de AK Parti'nin Mecliste grubu olduğu için seçime girebildiğini anımsattı. Erkek, "Neden siyasi partilerin önüne engel koyuyorsunuz?" diye konuştu.

Teklifle, partili Cumhurbaşkanının, devletin tüm imkanlarını arkasına alıp seçimde yarışacağını, bunun üzüntü verici olduğunu ifade eden Erkek, "Seçimlerde siyasi partiler birbirleriyle yarışır. Seçimlerde devlet taraf olur mu? Seçimlerde devleti taraf yapıyorsunuz. Bu, devleti çürütmektir." dedi.

Erkek'in, teklif yasalaşırsa, "Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçeceğine" yönelik sözlerine, teklif sahiplerinden MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız tepki gösterdi.

Yıldız, "90'lı yıllarda, koalisyon hükümetleri dönemlerinde, SHP, CHP'li adalet bakanlarının yargıdaki kadrolaşmayla ilgili söyledikleri sözler var. 2 bin hakim alınmasıyla ilgili 'bu kadroları örgütüme vermeyip de ülkücülere mi vereyim?' ve bir başka 'benim döneminde 2 bin hakim alındı. Bu kadrolar yeşererek demokrat insanlar olacak. Yaptığım suçsa, suç işlemeye devam edeceğim.' şeklinde sözler var. Bu tarihsel ayıp size yeter." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Bu 2 bin hakim Meclisi bombaladı değil mi?" karşılığını verdi. Bu sırada Feti Yıldız, ayağa kalkarak, "Sesini yükseltme, terbiyeli ol. Evladım, benim adım Feti Yıldız." ifadesini kullandı.

Başarır da "Benim adım da Ali Mahir Başarır. Tehdit mi ediyorsun beni? " diye karşılık verirken, CHP'li milletvekilleri Feti Yıldız'a tepki gösterdi ve komisyon salonunda tartışmalar yaşandı.

Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, tartışmanın devam etmesi üzerine, toplantıya ara verdi.

- "Siyasi partiler yeni stratejiler geliştirecektir"

Aranın ardından söz alan HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tirkayi, bu düzenlemeyle, Cumhur İttifakı'nın seçimden sonra "nasıl böyle bir düzenleme yaptık" diyerek dizini döveceğini savundu.

Barajın yüzde 10'dan 7'ye indirilmesiyle "temsilde adaletin sağlanamayacağını" öne süren Tiryaki, "Bu teklif, toplumsal bir ihtiyacın karşılanması değil, AK Parti ve MHP'nin ihtiyaçlarının karşılanması için getirildi." görüşünü dile getirdi.

Tiryaki, siyasi partilerin, bu teklife karşı yeni stratejiler geliştireceğini söyledi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, teklifle, yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'nın seçim yasakları kapsamı dışında bırakıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile seçim döneminde faaliyette bulunabilmesinin, bu faaliyetler esnasında hiçbir seçim yasaklarına dahil olmamasının mümkün olacağını söyleyen Bahşi, şunları kaydetti:

"Bu durum, devletin imkanlarını suistimal etmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle kanunlardaki tüm 'Başbakan' ifadelerinin 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Yaptığınız düzenleme Anayasa'ya açıkça aykırıdır. Bu düzenleme bir erken seçim hazırlığını çağrıştırmaktadır. Dünya siyaseti, pek çok kere, yalnızca kendi mevcudiyetini koruma gayesiyle demokrasiyi ve hukuku hiçe sayan siyasi aktörlerin kısa süre içinde tarih sahnesinden silinişini izlemiştir. Siyasetin daha iyiye ve daha doğruya ulaşmada bir vesile olduğunu hatırlatarak, siyasi aktörlerin yegane amacının milletin helal oylarıyla seçilip vatana millete hizmet etmek olması gerektiğini hatırlatıyoruz."

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, bu teklifin bir bomba olduğunu belirterek, "Umarım elinizde patlamaz." dedi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "çökmekte olan iktidarların sarıldığı ilk şeyin her zaman seçim mevzuatı" olduğunu söyledi. Tezcan, "Çöken her iktidar, bir önceki uygulamalardan ibret almadan seçim yasalarını değiştiriyor, yeni çıkış arıyor ve aradığı her çıkış sandıkta milletin tokadı olarak suratında patlıyor. Bu yöntemle sandıktan çıkan iktidar yok, siz de olmayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Türkiye'nin en iyi yaptığı uygulamaların başında seçim işlerinin geldiğini söyledi.

"Hiçbir seçimimizde şaibe olmamıştır." diyen Özel, Türkiye'nin, örnek alınan, seçim iradesinin sandığa yansıdığı, seçim güvenliğinin en kamil manada ortaya çıktığı bir seçim sistemine sahip olduğunu kaydetti.

Bu düzenlemeyle seçim mevzuatının bir adım daha ileriye götürüldüğünü belirten Özel, "Hiçbir zaman almadığımız oyun hesabını yaparak milletvekili sayımızı artırmanın peşinde değiliz." diye konuştu.

Seçmen iradesini sonuna kadar koruyan bir düzenleme getirdiklerini dile getiren Özel, seçim barajının yüzde 7'ye çekildiğini; bunun ileride daha da aşağıya çekilebileceğini söyledi.