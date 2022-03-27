Cinsel istismar davasının gerekçeli kararında 'bağırmadığı için rızası var' denildi

Bakan Soylu duyurdu: Kimlik kartlarında yeni dönem!
Bakan Soylu duyurdu: Kimlik kartlarında yeni dönem!
'Onbir ayın sultanı' Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
'Onbir ayın sultanı' Ramazan 2 Nisan'da başlayacak
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
MEB'den ana sınıfı atağı: Son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açıldı
MEB'den ana sınıfı atağı: Son 6 ayda 7 bin 800 yeni ana sınıfı açıldı
Seçim Kanunu teklifi bu hafta Genel Kurul'da
Seçim Kanunu teklifi bu hafta Genel Kurul'da
Asgari ücrete ek zam yapılır mı? Konuyla ilgili kim ne dedi?
Asgari ücrete ek zam yapılır mı? Konuyla ilgili kim ne dedi?
Peşin paraya yüzde 20 indirimli hazine arazisi
Peşin paraya yüzde 20 indirimli hazine arazisi
Ücretli geçiş vatandaşı durdurmadı
Ücretli geçiş vatandaşı durdurmadı
Türkiye'nin stratejik üssü: 67 ülkeden daha büyük
Türkiye'nin stratejik üssü: 67 ülkeden daha büyük
FETÖ'den yeni yapılanma taktiği: Maklubeye ara
FETÖ'den yeni yapılanma taktiği: Maklubeye ara
Milletvekilleri sahaya indi...Fırsatçıya yeni yaptırım gündemde
Milletvekilleri sahaya indi...Fırsatçıya yeni yaptırım gündemde
Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan Ramazan öncesi umutlandıran açıklama
Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan Ramazan öncesi umutlandıran açıklama
İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı
İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı
26 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
26 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı
Erdoğan: Yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde 75'i hibeli olarak dağıtılacaktır
Erdoğan: Yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde 75'i hibeli olarak dağıtılacaktır
Karadeniz kıyısında balık avı yasaklandı
Karadeniz kıyısında balık avı yasaklandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın etkisiz hale getirildi
İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın etkisiz hale getirildi
Tansu Çiller'in alacağı oy oranı belli oldu
Tansu Çiller'in alacağı oy oranı belli oldu
Yolla beraber Çanakkale Köprüsü en düşük 272 liradan başlıyor
Yolla beraber Çanakkale Köprüsü en düşük 272 liradan başlıyor
'Dayak' olayındaki yurt çalışanı tutuklanmıştı, yurt müdürüne adli kontrol
'Dayak' olayındaki yurt çalışanı tutuklanmıştı, yurt müdürüne adli kontrol
Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren 5 ila 10 derece artacak
Hava sıcaklıkları çarşambadan itibaren 5 ila 10 derece artacak
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! MSB: Cisme müdahale ediliyor
İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı! MSB: Cisme müdahale ediliyor
Kira gelir beyanında son 5 gün
Kira gelir beyanında son 5 gün
Eski tip sürücü belgeleri yıl sonuna kadar değiştirilebilecek
Eski tip sürücü belgeleri yıl sonuna kadar değiştirilebilecek
Kayseri'de maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti
Kayseri'de maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti
Asgari ücrette sinyali Erdoğan verdi takvim belli oldu: 5 bin 500'ü bulabilir
Asgari ücrette sinyali Erdoğan verdi takvim belli oldu: 5 bin 500'ü bulabilir
Tüketiciler için faiz indirimi ve kredi kartı detayı
Tüketiciler için faiz indirimi ve kredi kartı detayı
Sebze ve meyveye Ramazan zammı geliyor!
Sebze ve meyveye Ramazan zammı geliyor!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Cinsel istismar davasının gerekçeli kararında 'bağırmadığı için rızası var' denildi

KONYA'da, 4 yıl önce 16 yaşında olan A.K.'nin (20), kendisinden bir yaş küçük kız arkadaşı Ş.A.'ya (19) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan ve 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verilip hükmün açıklanmasının da geri bırakıldğı davada mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda mağdur Ş.A.'nın rahatlıkla bağırarak ve çağırarak yardım isteme imkanına sahip olduğu, yine istemesi halinde A.K. ile baş başa kalmayabileceği buna rağmen sürekli olarak A.K. ile baş başa kalacak ortamlarda bulunduğuna yer verildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 27 Mart 2022 12:31
Yazdır
Cinsel istismar davasının gerekçeli kararında 'bağırmadığı için rızası var' denildi

Konya'da bir okçuluk kulübünde eğitim alan A.K., 17 Kasım 2017'de kulübün WhatsApp grubundan kendisinden 1 yaş küçük Ş.A., adlı kızla tanıştı. İki sporcu arasında zamanla duygusal ilişki başladı. Bir süre görüştükten sonra Ş.A., ailesine A.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve yan yana çekildikleri fotoğrafları babasına göndereceğini belirterek 'şantaj' yaptığını söyledi. Aile, A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Kasım 2018'den 2019 Ağustos ayına kadar kulübün malzeme odası ve evlerinin bodrum katında Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu ve şantaj yaptığı öne sürülen A.K. hakkında Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj' suçundan dava açıldı.

SAVCI CİNSEL EYLEMLER RIZA İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
A.K.'nin tutuksuz yargılandığı davada, savcı mütalaasında cinsel eylemlerin Ş.A.'nın rızasıyla gerçekleştiğini belirtti. Mütalaada, cinsel eylemlerin kursun malzeme odasında ve A.K.'nin evinin bodrum katında sanık ve mağdurun kıyafetlerini çıkartarak rızaları dahilinde olduğu, cinsel ilişkinin yaşanmadığı ve teşebbüste kaldığı aktarıldı. Eylemde şantajın da olmadığı belirtilen mütalaada Eylemlerin her ikisinin de rızasıyla gerçekleştiğinin sabit olduğu, cebir, tehdit veya hileyle mağdurenin iradesinin sakatlandığına dair bir delil de elde edilemediği, A.K.'nin mağdureye şantaj yaptığına ilişkin gerek mağdurenin, gerekse A.K.'nin cep telefonlarında delil olabilecek bir veriye rastlanılmadı denilerek, sanığın 'reşit olmayanla cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan ceza alması talep edildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ
Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 10 Şubat Cuma günü görülen karar duruşmasına A.K., ailesi ve Ş.A.'nın ailesi ile taraf avukatları katıldı. A.K., son savunmasında Ş.A.'nın kendisine iftira attığını öne sürerek Başından beri söylüyorum; Ş.A. ile birlikteliğim vardı ama beni çok kıskanıyordu. Onun bu halleri benim okul hayatımı, aile ve kurs hayatımı kötü etkiliyordu. Ben de ayrıldım. O bunu kabullenemedi. Bunların hepsini kafasından uydurdu. Onun bana attığı uygunsuz fotoğrafları Ş.A.'dan aldığımı, iyiliği için başkalarına söylemedim. Beraatimi talep ediyorum dedi. Mahkeme heyeti de mütalaa doğrultusunda A.K.'nin 'şantaj' suçundan beraatine karar verdi. Heyet ayrıca eylemin teşebbüste kaldığı belirterek sanığa 'reşit olmayan ile cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, A.K.'nin iddiaların öne sürüldüğü dönemde 18 yaşından küçük olduğunu dikkate alarak iyi hal indirimi uyguladı. Sanığa verilen ceza 1 yıl 1 ay 10 güne indirilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.

'BAĞIRIP YARDIM İSTEYEBİLİRDİ'
Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda cinsel eylemin teşebbüste kaldığı belirtilerek ''2019 yılı içerisinde gitmiş oldukları spor kulübünde kapalı bir yerde A.K.'nin Ş.A.'nın da rızası ile orada bulunan bir masa üzerinde yine Ş.A.'ya cinsel yoldan yaklaştığı, cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı ancak bunun gerçekleşmediği, 2019 yılı temmuz ayı içerisinde Ş.A. ile A.K'nin buluştukları, gezdikleri, dolaştıkları ve daha sonra A.K.'nin evinin bodrum katına indikleri ve burada boş bir alanda benzer şekilde A.K.'nin yine Ş.A. ile yine cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı ancak tam olarak ilişkinin gerçekleşmediği, suça konu olayın bu şekilde gerçekleştiği' belirtildi.
Eylemlerde Ş.A.'nın rızası olduğuna değinilerek, şunlara yer verildi
''Ş.A.'nın tamamen rızasıyla uzun bir süre A.K. ile arkadaşlık ettiği, kendi rızasıyla kimsenin olmadığı ortamlarda baş başa kaldığı, istemesi halinde rahatlıkla bağırarak, çağırarak yardım isteme imkanına sahip olduğu ve yine istemesi halinde A.K. ile baş başa kalmayabileceği buna rağmen sürekli olarak A.K. ile baş başa kalacak ortamlarda bulunduğu, zorla bir ilişkinin olması halinde sonradan yine benzer şekilde arkadaşlığın olmayacağı ancak Ş.A.'nın kendi beyanına göre A.K. ile arkadaşlığa devam ettiği anlaşıldı.

'VİCDANLARI YARALAYAN BİR KARAR'
Ş.A.'nın aile avukatı Aycan Ceylan, kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirterek şunları söyledi
?Dosyamızda gerekçeli kararda, mağdur kendi rızası dahilinde olduğu ve neden bağırmadığı, bağırabilecekken, yardım isteyebilecekken, yardım istememesine bağlandı. Biz bunların hepsini duruşmada açıklamıştık. Mağdurun kendisine mahkemede sorulduğunda ailesinin öğreneceğinden çok korktuğunu söylemişti. Tamamen temelsiz bir gerçeğe dayanarak ne yazık ki, kendi isteği dahilinde cinsel ilişkiye girildiğini kanaat getirildi. Çok düşük bir cezayla aldı. Cezaevine dahi girmeyecek, herhangi bir yaptırım da yok. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verildi. Yine devamlı şantaj suçlamasından da beraat kararı verilmişti. Devamlı şantaj suçlamasında da yine aynı şekilde tartışılmayan devire dayanılarak hüküm verildi. Mağdura, suça sürüklenen çocuğun telefon incelemesi neticesinde yapılan çıkan rapor sorulmadı. Raporda tespit edilen pornografik içerikli fotoğraflar teşhis ettirilmedi. Kendisini teşhis edemedi. Ancak kendisini test edebilecek durumdaydı. Bunu talep etmemize rağmen bu talebimiz de reddedildi. O yüzden böylesi vicdanlı bir yaralayan bir karar. Elbette kabul etmemiz mümkün değildir. Buna dair itirazlarımızı yaptık. Şantaj suçlamasıyla bölge mahkemesine istinaf başvurumuzu gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde mahkemeden talep ettiğimiz tespit edilen içerisinde çocuklara ait olabileceğini düşündüğümüz pornografik fotoğrafların Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılmasını talep etmiştik. Ancak bu da kabul görmedi. Suça sürüklenen çocuğun telefonunda tespit edilen, pornografik içerikli görüntülere ilişkin de çocuk pornosu suçlamasından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Vaadinde durmayan müteahhitlere Yargıtay'dan kötü haber
Vaadinde durmayan müteahhitlere Yargıtay'dan kötü haber
Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı ikinci kez fazla buldu
Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı ikinci kez fazla buldu
Karadeniz kıyısında balık avı yasaklandı
Karadeniz kıyısında balık avı yasaklandı
Adliye önündeki cinayette babaya 24 yıl, avukat oğula beraat
Adliye önündeki cinayette babaya 24 yıl, avukat oğula beraat
Samuray kılıçlı vahşette savcı mütalaasını açıkladı
Samuray kılıçlı vahşette savcı mütalaasını açıkladı
Küstah paylaşıma verilen beraat kararı bozuldu
Küstah paylaşıma verilen beraat kararı bozuldu

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar

Anayasa Mahkemesinden sendikal haklara ilişkin iki önemli karar

Anayasa Mahkemesi, iki bireysel başvuruda sendikal hakların kullanımına ilişkin önemli kararlar verdi.
MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

MEB: Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir

Rehber Öğretmenin okul pansiyonunda nöbetçi belletici öğretmen olarak görev yapıp yapamayacağı hakkında sorulan soruyu Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 21.03.2022 tarih ve 97049 sayılı yazısıyla cevapladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?

İşçilik hizmeti Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?

Temmuz 1999 yılında 17 yaş altı işçilik hizmeti 2002 girişli Astsubayın emeklilik yaşını nasıl etkiler?
Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığı 2021 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinde asıl listede başarılı olarak ilan edilmesine rağmen boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak
Anayasa Mahkemesinden, ÖYP'lilerin 50/d kadrosuna aktarılmasına dair önemli karar

Anayasa Mahkemesinden, ÖYP'lilerin 50/d kadrosuna aktarılmasına dair önemli karar

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, kuralla ÖYP kapsamında 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesinin (a) maddesi uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atananların statülerinin daha az güvenceli olan Kanun'un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen araştırma görevlisi statüsüne dönüştürülmesini Anayasaya aykırı görmedi.
Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar

Danıştay'dan kadroya geçirilen sözleşmeli personelle ilgili şok karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, 663 sayılı KHK'nın 45/A kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel gibi 3 yıl sonra kadroya geçirilemeyeceğine karar verdi.
İstifa eden öğretmenlere tekrar dönüş hakkı verilmeli!

İstifa eden öğretmenlere tekrar dönüş hakkı verilmeli!

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde, yeniden atamalar, kadrolu atamaların yüzde 1'i olarak belirlendiğinden ve kadrolu öğretmen alınmadığından, yeniden atamalar yapılamamaktadır. Peki çözüm nedir?
Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu personelinin görevden alınmalarına ilişkin son yıllarda istikrar kazanmış görüşlerini 2022'de de sürdürüyor.
1000 Komiser Yardımcısı alınacak

1000 Komiser Yardımcısı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacak.
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Rahat inebiliyor musunuz?

Rahat inebiliyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Tokat Havalimanı'nın pistinde uçuş ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği sohbete ilişkin görüntüleri paylaştı. Erdoğan, pilotlardan piste ilişkin bilgi alarak, uçuşların rahat gerçekleşip gerçekleşmediğini sordu.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları

Baharı kabusa çeviren alerjiyi yönetmenin yolları

Alerjisi olanlar için kamp, yürüyüş ve yeşil alan gibi açık hava aktivitelerine yönelmek polenler nedeniyle oldukça risklidir. İşte ilkbaharın keyfini açık havada çıkarırken dikkat etmeniz gerekenler...