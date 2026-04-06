Borsa günü yükselişle tamamladı

TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
TCMB'den enflasyon analizi: 'Eşel Mobil' enflasyonu frenledi!
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yok
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Akaryakıt mı, şarj mı? Yılda 105 bin TL cebinizde kalabilir
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
Sürücülere sevindirici haber: Akaryakıt zamları iptal edildi!
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
TMO'dan 'Yunan pirinci satılıyor' iddialarına yanıt
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Sağlıkta milli dönem: GÖKBEY 'hava ambulansı' olarak göreve başlıyor!
Kadro alamayan akademisyenin intikamı: Meslektaşlarını sahte senetle dolandırdı!
Kadro alamayan akademisyenin intikamı: Meslektaşlarını sahte senetle dolandırdı!
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Mustafa Bozbey tutuklanmıştı: Valilik 'geçici başkan' görevlendirdi
Kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüşecek
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
YÖK Başkanı duyurdu: Üniversitelere yeni programlar açılacak
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Deniz kirliliğine sıkı denetim: Milyonluk ceza yağdı
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Sosyal medyada '15 yaş' sınırı yasalaşıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
Herkes tapusuna bakıyor; O detay yoksa yıkım kararı geliyor...
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
6 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 51 gözaltı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Mağduru tehdit edene af yok! Hukukçular: Cezalar artmalı
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
Bir araç yandı, 14 lüks araç kül oldu
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
Bursa'da başkan vekili için seçim tarihi belli oldu
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada: Otobüs sahibi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 200 personel alacak
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edilen mayın, imha edildi
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
Bankalar yeni rekor tahminleri açıklarken altında ters köşe!
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
İran'dan yeni uyarı: Hürmüz gibi o da kapatılabilir
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Şirket iflas etti, 600 kişi mağdur oldu: 177 kişi kutsal topraklardan döndü
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
Bakan Gürlek: 'Suça sürüklenen çocuk' kavramı temelden değişecek
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
İhracatın şampiyonu yine otomotiv: Binek oto düştü, otobüs coştu!
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
2026 YDS/1 20 farklı dilde yapıldı
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
TBMM'de gündem yoğun: Babalık izni iki katına, annelik izni 6 aya çıkıyor!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 13.112,31 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 18:35, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 18:34
Yazdır
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 175,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 142,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 3,06 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın geleceğine ilişkin belirsizlik ve buna bağlı enerji arzı endişeleriyle karışık bir seyir izlerken, büyük finans kuruluşlarından gelen enflasyon ve faiz uyarılarının etkisiyle yatırımcıların odağı jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD ekonomisine ilişkin veri akışına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise en düşük 12.960 seviyesini gördükten sonra gelen alımlarla 13.100 seviyesinin üzerinde günü pozitif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, martta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,83 puan artarak 104,61'e çıktı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 2,33 puan artarak 102,03'e yükseldi.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber