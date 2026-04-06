EGM'den, 181'inci yıl tanıtım filmi

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan tanıtım filmi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 23:20, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 23:24
Türk Polis Teşkilatı, 181'inci kuruluş yıl dönümünü; toplumsal birlikteliği ve devlet-millet kenetlenmesini yansıtan, duygu yüklü kısa bir filmle kutladı. 'Ay yıldızın gölgesinde biriz' temasıyla hazırlanan filmde, polis yıldızının her bir köşesinin toplumun farklı kesimlerinden gelen parçalarla tamamlanışı anlatılıyor. Emniyet teşkilatının farklı birimlerine yer verilen film, hayatın içinden sahnelerle ilerliyor. Tanıtım filminde, özel harekat, terörle mücadele, havacılık, asayiş, çevik kuvvet, kriminal, koruma, deniz polisi, atlı polis, yunus, siber, polis arama kurtarma ve trafik polisleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin görüntüleri yer alıyor. Filmin en dikkat çekici anlarından birinde ise A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu sahnede beliriyor. Çalhanoğlu, polis selamı vererek çantasından çıkardığı gizemli parçayı polislere uzatıyor.

'SEKİZ KÖŞELİ POLİS YILDIZI'

Filmin finalinde, farklı ellerden ve farklı olaylardan gelen bu parçalar bir araya getiriliyor. Parçalar birleştiğinde ortaya çıkan siluet, Türk Polis Teşkilatı'nın göğsünde taşıdığı 'Sekiz Köşeli Polis Yıldızı'nı oluşturuyor. Bu parçaların '15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda bir araya getirilmesi, anlatıyı çok daha derin ve etkileyici kılıyor. Her biri farklı görevlerde, farklı birimlerde çalışan emniyet mensuplarının temsil ettiği bu parçalar; aslında çeşitliliğin, fedakarlığın ve ortak bir ideal etrafında kenetlenmenin simgesi haline geliyor.

