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Bakan Ersoy: İstanbul için yeni bir port ihtiyacı var

Bakan Ersoy: Gastronominin ülkemize katacağı değerin ve getirilerin farkındayız. En son Michelin Rehberi'nde İstanbul'u hak ettiği yere kavuşturarak bütün bu çabalarımızı taçlandırmış olduk. Galataport şu anda 200'ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının göstergesidir

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Mayıs 2022 11:50
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Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Bakan Ersoy, turizm alanında, bilinirliğin artırılmasının ve tanıtım faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, "Şu anda dünyanın en etkili ve en fazla tanıtım yapan ülkesiyiz. 140 ülkede televizyon, basılı mecra ve dijital dünya olmak üzere ana ve hedef pazarlarımızda Türkiye'yi tanıtıyoruz. Alanında dünyanın en başarılı dijital platformlarından biri olan Go Türkiye portalımız üzerinden de kültür ve turizm sahasında sahip olduğumuz her ayrıcalığı, özgünlüğü ve değeri tüm dünyaya anlatıyoruz. Go Türkiye sitemiz geçen yıl yaklaşık 80 milyon tıklanma aldı. Bu yılki hedefimiz 200 milyon tıklanma. Şu an dünyada açık ara en çok tıklanma alan, ülke turizm tanıtım sitesi konumunda. Bu tanıtım atağı bizi 2021'de 30 milyonu aşan ziyaretçi sayısına ve 24,5 milyar dolarlık turizm gelirine ulaştırmıştır." diye konuştu.

Ersoy, BM Dünya Turizm Örgütü 2021 verilerine göre, Türkiye'nin "dünyanın en çok turist alan ülkeler" sıralamasında 4. sıraya çıktığını vurgulayarak, dünyada turizm hareketine katılan kitlenin yüzde 80'inin destinasyon seçiminde, yeme-içme imkan ve çeşitliliğini tercih kriteri olarak gördüğünü aktardı.

Gastrocity kavramına ilişkin bilgi veren Ersoy, "Sadece zengin bir mutfağa sahip olmakla yetinmeyip, misafirlerinize dünya mutfağının çeşitliliğini en üst kalitede sunabilmeniz önemli bir fark yaratır. Gastrocity ifadesi bu farkı yakalamış olan şehirler için kullanılır ki sizler de biliyorsunuz Londra, Paris, New York gibi kentler bu noktada öne çıkıyor. Şimdi biz soruyoruz, Türkiye, neden fine dining amacıyla seyahat edenlerin tercihi olmasın? Doğru projelerle dünyadaki Gastrocity listesine İstanbul, Bodrum, İzmir ve Çeşme gibi turizm destinasyonlarımızın girmesi hiç de zor değil." ifadelerini kullandı.

- 11 Ekim'e kadar İstanbul'da Michelin Yıldızı alan işletmeler belirlenmiş olacak

Mehmet Nuri Ersoy, sektöre destek konusunda yapılan çalışmalara işaret ederek, şunları söyledi:

"Gastronominin ülkemize katacağı değerin ve getirilerin farkındayız. Bu bilinçle ve yeme-içme sektörümüzü desteklemek amacıyla KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük. Olumlu geri dönüşleri almış olmak bizleri son derece memnun etmiştir. En son Michelin Rehberi'nde İstanbul'u hak ettiği yere kavuşturarak bütün bu çabalarımızı taçlandırmış olduk. Biliyorsunuz, Michelin Rehberi'nde yer alabilmek ortalama 6 yıllık bir süreç sonrasında mümkün oluyor. Üstelik biz adımlarımızı atarken salgın süreci her şeyi olumsuz etkiliyor ve geciktiriyordu. Bütün bunlara rağmen TGA'nın, işinin ne denli ehli olduğunu gösteren bir başarı hikayesi daha yazılmış, Michelin Rehberi süreci 2 yıl gibi kısa bir sürede sonuçlandırılmıştır. 11 Ekim'e kadar İstanbul'da Michelin Yıldızı alan işletmeler belirlenmiş olacak. Son olarak 21-27 Mayıs tarihleri arasını Türk Mutfağı Haftası ilan ettiğimizi buradan bir kez daha hatırlatmak isterim."

- "Costa Venezia kruvaziyer gemisi, kruvaziyer turizmde İstanbul'un homeport olduğunun ilanı oldu"

Galataport'a 28 Nisan'da konuk olan Costa Venezia kruvaziyer gemisine de değinen Ersoy, "Bu, kruvaziyer turizminde İstanbul'un homeport olduğunun ilanıydı. Bu öyle kolay yakalanacak, dünya üzerinde her kentin erişebileceği bir ayrıcalık değildir. Salgın öncesi 15 milyon turist ağırlayan, 16-17 milyon transit yolcu alan mega bir kent burası. Bu noktada homeport olmanın diğer bir şartı kendini gösteriyor. Böylesi yoğun bir insan trafiğini kaldırabilecek havalimanınız olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle inşa edilen, bugün dünyanın en büyük ve en gelişmiş havalimanları arasında parmakla gösterilen İstanbul Havalimanı bu gerekliliği fazlasıyla karşılamaktadır. Ayrıca Türk Hava Yolları'na yani dünyada en çok noktaya uçuş yapan havayolu şirketine sahibiz. Yine İstanbul Havalimanı'ndan 330 şehre doğrudan uçuş yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Costa Venezia'nın bu yıl minimum 25 sefer hedeflediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kışa kadar bu seferler devam ederken, kış döneminde de Akdeniz üzerinden Mısır'a uzanan bir sefer programı gerçekleştirecekler. Bunun anlamı, yıl boyunca Costa'nın bir gemisini burada 'base' etmiş olmasıdır. Yani merkez haline geldiğini gösteriyor, bu bir başlangıç. Bu yılın hedeflerini 2023'de iki katına çıkaracağımızı öngörüyoruz. Galataport şu anda 200'ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. Bu sayıyı da ikiye katlayabileceğimizi biliyoruz. Bu da İstanbul için yeni bir port ihtiyacının göstergesidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ilgili çalışmaları yapıyor. Neticede şunu söyleyebiliriz ki İstanbul salgın öncesi ayarlarına, bu yıl geri dönmekte. 2024 ya da 2025 gibi İstanbul'u Avrupa'daki cruise destinasyonları arasında ilk sıraya çıkarma hedefimiz var. Yeni dönemde İstanbul inşallah rekorlarla anılan bir şehir olacak."

Beyoğlu Kültür Yolu Festivalinin ikincisinin bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran'da gerçekleşeceğini kaydeden Ersoy, festivalde 1500'den fazla etkinlik yapılacağını kaydetti.

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