BAYKAR Litvanya'nın istediği 'TB-2 Bayraktar''ı hediye edeceğini açıkladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Teknoloji Liderliği ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı yapan Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larının dünya çapındaki ününü hatırlatan bir paylaşım yaptı..

Libya, Karabağ ve Rusya-Ukrayna savaşlarındaki etkisi nedeniyle dikkat çeken Türk SİHA'ları için Litvanya halkı tarafından kampanya başlatılmıştı..

SELÇUK BAYRAKTAR DUYURDU

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 verileceğini duyurdu. Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeska, halkın kampanyasının başarıyla tamamlandığını belirterek yeterli paranın toplandığını Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'a iletti..

Selçuk Baykratar yaptığı açıklamada, "Litvanya'ya 1 adet #BayraktarTB2 sağlayacağız." ifadelerine yer verdi..

Bayraktar, "Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz." açıklamasıda bulundu..

The people of Lithuania have honorably raised funds to buy a Bayraktar TB2 for Ukraine.



Upon learning this, Baykar will gift a Bayraktar TB2 to Lithuania free of charge and asks those funds go to Ukraine for humanitarian aid.



