İletişim Başkanlığı: Marmaris yangınında dezenformasyona karşı resmi kanalları takip edin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesinin önem arz ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde çıkan orman yangınına devletin tüm imkanlarıyla müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkanlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahalenin gerçekleştirdiğini, 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozerle bölgedeki yangınların kontrol altına alınması için kahramanca mücadele edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından "devletimiz yeşil vatan için seferber" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Tüm kurum ve kuruşlarımızla Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Yangın Yönetim Merkezindeki birimlerin yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüzden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozer bölgedeki yangınları kontrol altına almak için kahramanca mücadele etmektedir. AFAD bünyesinde Muğla, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan gelen ekipler de yangınlara aralıksız olarak müdahale etmektedir." bilgisi yer aldı.

- Kriz masası oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın yer aldığı kriz masası oluşturularak, vatandaşların ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için anlık bilgi akışı sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Devletimiz yanan her bir ağaç yerine yüzlerce fidan dikmekte ve ormanlarımızdaki her bir canlıyı korumak için gereken her türlü tedbiri almaktadır." görüşü aktarıldı.

- Dezenformatif içeriklere dikkat

Açıklamada, devletin tüm imkanları ve üst düzey koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının teknik inceleme başlattığını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'te farklı noktalarda çıkan orman yangınını söndürmek için tüm kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığını kaydetti.

Yangına ilişkin, ilgili bakanlar ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmelerin esas alınması gerektiğine işaret eden Altun, sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Bilgi kirliliğine neden olan paylaşımlar hakkında da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının gerekli teknik incelemeyi başlattığını açıklayan Altun, "Sahadaki kahramanlarımızın moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyenler hakkında hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır." ifadesini kullandı.