Guterres: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarı bu sürecin her aşamasında önemliydi

Türkiye'nin çözüm çabaları sonuç verdi, tahıl krizi aşılıyor. Rusya ve Ukrayna tarafları, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı İstanbul'da imzalayacak.

Anlaşma ile Ukrayna'nın Karadeniz limanlarının tahıl ihracatı için yeniden açılması bekleniyor.

Kiev, anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Türkiye'den limanlarımızdaki ablukanın kaldırılması ile ilgili haberler alacağız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "BM Genel Sekreteri'nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin ortaya koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Dünyanın buna her zamankinden fazla ihtiyacı var"

Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı olduğunu ifade eden Guterres, "Dünyanın buna her zamankinden fazla ihtiyacı var. Türkiye Cumhuriyeti, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her aşamada bu sürecin her aşaması sizin ısrarlı yaklaşımınız sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim. Rusya Federasyonu ve Ukrayna temsilcilerine hitaben söylüyorum böyle bir girişimin yolunu açtınız. Bu arada bu görüşmelerde insanlığın faydası herkes için önemliydi. Burada dünyanın her kesimine odaklandı. Bu anlaşma aslında bütün dünya için imzalanıyor." dedi.

