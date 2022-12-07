İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı yarın
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı yarın
Sigortam.net'ten 2023'e girerken 23 muhteşem hediye!
Sigortam.net'ten 2023'e girerken 23 muhteşem hediye!
Sponsorlu İçerik
Kamu çalışanlarına 'borsa' tuzağı! 300 milyonluk vurgun yaptılar
Kamu çalışanlarına 'borsa' tuzağı! 300 milyonluk vurgun yaptılar
Bakan Dönmez yanıtladı: Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?
Bakan Dönmez yanıtladı: Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?
Kavcıoğlu: Dünyada rezervi artan tek merkez bankasıyız
Kavcıoğlu: Dünyada rezervi artan tek merkez bankasıyız
İYİ Partili Örs'ü yaralayan vekil ile 2 vekile disiplin cezası
İYİ Partili Örs'ü yaralayan vekil ile 2 vekile disiplin cezası
TİSK Başkanı: Asgari ücret taban ücrettir, imkanı olan üzerinde vermeli
TİSK Başkanı: Asgari ücret taban ücrettir, imkanı olan üzerinde vermeli
Meclisteki kavgada yaralanan Vekilin tedavisi devam ediyor
Meclisteki kavgada yaralanan Vekilin tedavisi devam ediyor
Beştepe'de EYT gündemiyle ekonomi toplantısı
Beştepe'de EYT gündemiyle ekonomi toplantısı
Askeri F-5 uçağı düştü, savcılık soruşturma başlattı
Askeri F-5 uçağı düştü, savcılık soruşturma başlattı
Erdoğan, dünyanın en güçlü 3. Twitter hesabının sahibi oldu
Erdoğan, dünyanın en güçlü 3. Twitter hesabının sahibi oldu
Bakan Bilgin: Asgari ücretli oranı şu anda yüzde 37
Bakan Bilgin: Asgari ücretli oranı şu anda yüzde 37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması
Bakan Soylu: Taksimde patlatılan bomba sosyal medyadan yapıldı
Bakan Soylu: Taksimde patlatılan bomba sosyal medyadan yapıldı
Ayşe Özkiraz, Cerrahpaşa'da da kendisini doktor olarak tanıtmış
Ayşe Özkiraz, Cerrahpaşa'da da kendisini doktor olarak tanıtmış
Altının gram fiyatı 1.060 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.060 lira seviyesinden işlem görüyor
Devlet korumasındaki 1041 genç kamuya atanacak
Devlet korumasındaki 1041 genç kamuya atanacak
8 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon
8 ilde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon
FETÖ İŞKUR'u böyle hortumlamış: DHKP-C'ye de uzanan yolsuzluk
FETÖ İŞKUR'u böyle hortumlamış: DHKP-C'ye de uzanan yolsuzluk
Poliçe çilesi bitmek bilmiyor! Sonunda vatandaşın sigortası attı
Poliçe çilesi bitmek bilmiyor! Sonunda vatandaşın sigortası attı
Akıllı saatler çocuklar için büyük tehlike!
Akıllı saatler çocuklar için büyük tehlike!
Fuat Oktay açıkladı: Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak?
Fuat Oktay açıkladı: Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak?
TESK Başkanı teklif etti: Zincir marketlere ürün sınırlaması mı geliyor?
TESK Başkanı teklif etti: Zincir marketlere ürün sınırlaması mı geliyor?
Pençe-Kilit bölgesinde EYP patladı, 1 binbaşı şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde EYP patladı, 1 binbaşı şehit oldu
Bu haftanın 'yalan haberleri' açıklandı
Bu haftanın 'yalan haberleri' açıklandı
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan İBB'deki terör soruşturmasına dair açıklama
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan İBB'deki terör soruşturmasına dair açıklama
Motorine 69 kuruş indirim geldi
Motorine 69 kuruş indirim geldi
Kripto para borsası davası ticari dava sayılmadı
Kripto para borsası davası ticari dava sayılmadı
TOKİ: T.C. vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor
TOKİ: T.C. vatandaşı olmayanlara konut satışı yapılmıyor
Ölümle sonuçlanan arbedede polis memuruna tutuklama
Ölümle sonuçlanan arbedede polis memuruna tutuklama
Advertisement
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 00:10, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 00:21
Yazdır
İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.

Soru: Merhaba, Sizlere danışmak istediğim bir konu var. Cevaplarsanız sevinirim. 4. Eylül 1961 doğumlu Erkek Uzman doktorum. 2022 yılında Yeniden atama ile devlet hastanesinde Uzman doktor olarak çalışmaya başlayacağım. Ancak şu anda bir şirkette işyeri hekimliği yapıyorum. Ayrıca özelden emekliyim. Yani emekli çalışanım. Devlet memurluğuna başlamadan önce;

1. SGK Emekli maaşımı kestirmem mi gerekiyor?

2. 10 yıl devlette çalıştım.10 yıl özelde çalıştım sonra emekli olup 16 yıldır yine özelde çalışıyorum. Şu anda emekli maaşım 8000 TL. 3 yıl 6 ay çalıştıktan sonra mı devletten emekli olabilirim.

3. Emekli olunca tüm bu devlet ve özel sektör hizmetlerim toplanıp mı emekli maaşım belirlenecek? Bu şekilde Emekli maaşım ne kadar olacaktır? Karar verme aşamasındayım.

Rica etsem Hesaplama yapabilir misiniz?

Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri olanlar hakkında 5434 hükümleri uygulanır.

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan kanun uygulanır. Bu Kanun uyarınca da son 7 yıl hizmet hesabı vardır ve son 7 yıllık hizmet toplamının yarısından fazlası (1260 gün ve fazlası) hangi statüde geçmişse o statü uygulanarak emeklilik şartlarına bakılır.

Ayrıca, herhangi bir statüden, yani işçi, esnaf, memur olarak emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar, yeniden kamu işyerlerinde görev aldıklarında aylıkları kesilmektedir. Bu görev kadrolu bir görev veya kadrolu olmayan bir görev olsa da değişmemektedir. Bu durum 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmünde belirtilmiştir. Ayrıca bu madde hükümde şarta bağlı olmadan Devlet kurumlarına atama yapılacak görevlerde bulunmaktadır. Bu görevler arasında Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar da yer almaktadır. Yani, ister işçi, ister esnaf, ister memurluktan emekli olan doktorlar Bakanlığın da uygun görmesi halinde memur statüsünde göreve başlayabilmektedirler.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyle olacaktır.

Devlet hastanesinde uzman olarak, yani memur statüsünde göreve başlamadan önce işçi statüsündeki yaşlılık aylığınızı iptal ettirmenizi tavsiye edebiliriz. Yani, yine işçi statüsünde kaydınızı yaptırıp bu şekilde iptal edilmesini söyleyebiliriz. Yukarıya hükmünü aldığımız 5335 sayılı Kanuna göre aylık kesilmesi hizmet bütünleşmesini sağlamaz. Bu şekilde yaşlılık aylığınız iptal edildikten sonra uzman doktor olarak göreve başlamanız halinde 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetlerinizin de olması nedeniyle en az 1260 gün veya daha fazla Devlet hastanesinde uzman doktor olarak görev yaparsanız işçilikte geçen süreler (emeklilikten sonra işçilikte geçen süreler hariç) ve memurlukta geçen süreler toplamı üzerinden tamamıyla memur statüsünde emekli olur ve emekli aylıklarınız uzman doktorlar için öngörülen mali haklar üzerinden ödeneceğini değerlendirmekteyiz.

Şayet, işçi olarak almakta olduğunuz yaşlılık aylığınızı yine işçi statüsünde bir işyerinde çalışmadan, dolayısıyla bu aylığınızı iptal ettirmeden tekrar Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak göreve başlamanız halinde ise, memur statüsünden emekli olabilmeniz için en az 15 yıl + 61 yaşınızı doldurmanız gerekmektedir. Doğum tarihinize göre 61 yaşınızı doldurmuş olmanıza rağmen en az 15 tam yıl hizmet yapmanız ve memur statüsünden bu hizmet üzerinden aylık bağlanması gerekir. Bu durumda ise hem işçi yaşlılık aylığınızı hem de memur statüsündeki emekli aylığınızı ayrı ayrı alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Verdiğiniz bilgilere göre 10 yıl memur, 10 yıl işçi, 4 yıl da yine memur ve ¼ 3600 ek gösterge üzerinden uzman doktor olarak bugün için 1 aylık tutarınız şöyle olacaktır.

1 Aylık tutar; 8937 TL.

Ayrıca, emekli olduktan sonra hiçbir şekilde çalışmanızın olmaması şartıyla emekli aylığı tutarından ayrı olarak 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmü uyarınca ilave ödeme tutarı yapılır.

Uzman doktor olduğunuzu belirtmeniz nedeniyle 26000 gösterge rakamı x bugün için memur maaş katsayısı 0,333603 = 8.674 TL. ödenir. Bu tutar ister işçilik + memurluk hizmeti toplamı üzerinden ödenecek olan tek aylık, ister 15 tam hizmet yılı üzerinden ayrı ödenecek aylık da olsa ödenmektedir.

Ayrıca, memurluktan aylık hesaplama için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmü:

Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (26.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (20.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.
.
Bu madde uyarınca verilecek ilave ödeme, 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

Bu madde kapsamında ilave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.
.
(Ek fıkra: 16/6/2022-7411/2 md.) Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Hızlı tüketim malları soruşturmasında sözlü savunmaları alınıyor
Hızlı tüketim malları soruşturmasında sözlü savunmaları alınıyor
Ağrı'da yapılan denetimlerde 5 zincir market daha mühürlendi
Ağrı'da yapılan denetimlerde 5 zincir market daha mühürlendi
YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı
YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı
KİT'lere 1044 kadro ihdas edildi
KİT'lere 1044 kadro ihdas edildi
Kültür ve Turizm Bakanlığının arşivindeki tarihi görüntüler erişime açıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığının arşivindeki tarihi görüntüler erişime açıldı
Devlet korumasındaki 1041 genç kamuya atanacak
Devlet korumasındaki 1041 genç kamuya atanacak

Bu Habere Tepkiniz

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.
YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, uzun süredir vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin sona erdirilerek asaleten dekan tekliflerinin en kısa zamanda yapılması konusunda üniversitelere uyarı yaptı!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

"Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz"
Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur için en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde 5400 gün hizmet; 5510' a tabi memur için de en az % 60 engellilik oranı mevcut iken göreve başlaması halinde 15 yıl sigortalılık süresi + 3960 gün hizmet şartı ile emekli olur ve başkaca bir şart aranmaz.
71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli diyetisyen kadrosundaki özel şartlardan dolayı 71 KPSS puanlı aday yerleşti!
5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 5 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

Kadın memurların emeklilik şartları 8 Eylül 1999 tarihinde değişmiş ve emeklilik için 20 hizmet yılı, 25 hizmet yılına yükseltilmiştir.
Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Danıştay 12. Dairesi, Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde mühendis olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali ile özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Çalışanlarla sorun yaşayan başhekimin sözleşmesinin feshi hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesine göre sözleşmeli statüde başhekim olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı

Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında genç yarışmacı 11. soruyu da bilerek 1 milyon lira değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Soruya doğru cevap verdiğini gören gencin yüz ifadesi dikkat çekti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Bu 20 ilden hiç kadın milletvekili çıkmadı

Bu 20 ilden hiç kadın milletvekili çıkmadı

Türkiye?de yaşayan kadınlar olarak seçme ve seçilme hakkının alınması konusunda dünyada öncü ülkelerden olsak da yapılan araştırmalara göre Cumhuriyet tarihi boyunca 20 ilden hiç kadın milletvekili seçilmedi.